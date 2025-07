Streaming-Tipps der Woche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Studentin macht sich sehr viele Gedanken, eine Tochter bekommt den Tod ihres Vaters nicht aus dem Kopf und ein Tyrann will eine ganze Galaxie mit der Kraft seines Denkens unterwerfen.

»Ida rettet die Welt« (ARD)

Einserschülerin Ida (Elli Müller Osborne) zieht für ihr Psychologiestudium aus ihrer sicheren Heimatstadt ins geschäftige Oslo. Sie freut sich auf das Studentenleben, leidet aber zunehmend unter Angststörungen. An der Uni lernt Ida den unbeholfenen Axel (Arthur Hakalahti) kennen. Während er sich mit wenig Erfolgsaussichten um Ida bemüht, verstärken sich ihre Ängste und sie wird zunehmend paranoid. Sie ist überzeugt, in ihm einen »Incel« zu erkennen, der aus Frust über Frauen einen Amoklauf plant. Eigentlich möchte Ida ihn auf Distanz halten. Aber: Müsste sie nicht helfen? Trägt sie als Wissende nicht die Verantwortung, etwas Schlimmes zu verhindern?

Während sich andere Studierende in Partys und Beziehungen stürzen, wird Ida immer öfter von ihrer Paranoia heimgesucht und findet sich in einem verworrenen Netz aus Angst, Verantwortung und ethischen Dilemmata wieder. Die achtteilige norwegische Dramedy-Serie »Ida rettet die Welt« steht seit 11. Juli in der ARD-Mediathek.

»Cat's Eyes« (ZDF)

In der humorvollen Action-Krimiserie »Cat's Eyes« kehrt Tamara Chamade nach fünf Jahren Abwesenheit zu ihren Schwestern Sylia und Alexia nach Paris zurück. Sie will endlich die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herausfinden. Sylia hat mit dem Thema eigentlich abgeschlossen. Doch Tamara ist fest davon überzeugt, dass das katastrophale Feuer in der Galerie ihres Vaters, des Kunstsammlers Michaël Heinz, kein Unfall war. Ihre jüngere Schwester Alexia, genannt »Alex«, ist unterdessen mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Tamara trifft so ihren Ex-Freund Quentin Chapuis, der mittlerweile als Polizist arbeitet. Als er ihr erzählt, dass er hauptsächlich für Kunstdiebstahl zuständig ist, wird sie hellhörig. Denn Tamara hat noch einiges geplant. »Cat's Eyes« ist eine achtteilige französische Serie, die auf einem japanischen Comic von Tsukasa Hōjō basiert, und startet am 18. Juli.

»Foundation« (Apple TV+)

Neue Folgen von »Foundation«, der Science-Fiction-Saga von David S. Goyer, sind jetzt verfügbar. Mehr als 150 Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel hat sich die Foundation weit über ihre bescheidenen Anfänge hinaus etabliert, während das Reich der Cleonic-Dynastie geschrumpft ist. Die beiden Mächte schmieden eine brüchige Allianz. Unterdessen taucht eine Bedrohung für die gesamte Galaxie auf: ein furchterregender Kriegsherr, der als »The Mule« bekannt ist und das Universum durch Gewalt und Gedankenkontrolle beherrschen will. Die Serie fußt auf Büchern von Isaac Asimov. Mit dabei sind Jared Harris und Lee Pace sowie Lou Llobell in den Hauptrollen, der erste der zehn Teile der dritten Staffel ging am 11. Juli online.