Stichattacke: Zwei Tote und zwei Verletzte in Brandenburg

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften nach einem Gewaltverbrechen in Casekow im Nordosten Brandenburgs.

Bei einem Gewaltverbrechen in einem kleinen Dorf im Nordosten Brandenburgs sind ein Jugendlicher und eine Frau getötet worden. Eine weitere Frau und ein Mann wurden schwer verletzt.

Es soll sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine Attacke mit einem »Stichwerkzeug« handeln, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Tatverdächtiger sei während der Polizeimaßnahmen festgenommen worden.

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war am Vormittag nach einem Notruf gegen 10.00 Uhr nach Casekow ausgerückt, ein Ort in der brandenburgischen Uckermark. Der festgenommene Verdächtige und die vier Opfer sollen alle deutsche Staatsbürger sein.

Hubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz

Die Gewaltattacke ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus. Ob es sich bei der Stichwaffe um ein Messer handelte, sagte der Sprecher der Polizei zunächst nicht. Was genau passiert war und warum, blieb unklar. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Ein Hubschrauber landete auf einer Wiese, um Opfer transportieren zu können. An dem recht vereinzelt stehenden Haus waren zahlreiche Rettungswagen zu sehen. Die Polizei sperrte den Einsatzort ab.

Casekow, rund 80 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen, hat nach Angaben der Gemeinde 817 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gewalttat ereignete sich in dem Ortsteil Biesendahlshof.

Schwerverletzte in Nachbarwohnung und Hinterhof

Dort fand die Polizei in einer Wohnung am Vormittag zwei Todesopfer. Eine schwer verletzte Frau wurde außerdem in einer Nachbarwohnung entdeckt, sagte der Sprecher nach ersten Erkenntnissen. Sie habe sich wahrscheinlich dorthin gerettet. Auf einem Hinterhof sei ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Weitere Hintergründe zum Tatablauf konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Mordkommission will Hergang klären

»Das Motiv wissen wir noch gar nicht. Die Mordkommission ist am Arbeiten und will rausbekommen, was hier passiert ist«, sagte der Sprecher der Polizei. Auch die Spurensicherung arbeitete vor Ort.

Bei einem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um einen Jugendlichen. Das zweite Opfer sei eine Frau im Alter von Mitte 20, sagte der Sprecher der Polizeidirektion. Der Tatverdächtige sei in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort gefunden worden.