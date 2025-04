Stefan Raab macht für RTL eine ESC-Show

Bitte aktivieren Sie Javascript

Entertainer Stefan Raab (58) produziert für RTL eine eigene Liveshow zum Eurovision Song Contest, allerdings nicht am Abend des Finales. Drei Tage vor dem Finale soll »Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel« zur besten Sendezeit (Mittwoch, 14. Mai um 20.15 Uhr) bei RTL und auf RTL+ laufen.

»Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit «Baller» den perfekten Act für die «Mission 12 Points for Germany» gefunden«, teilte RTL mit. »Die Sendung begleitet die beiden auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt - bei den Proben, backstage und in ganz persönlichen Momenten.« Die RTL-Show ist an dem Tag zwischen dem ersten Halbfinale und dem zweiten Halbfinale platziert.

Der Sender verspricht: »Gemeinsam mit vielen prominenten Gästen, jeder Menge spannender Hintergrundgeschichten und Analysen rund um den ESC und die zu erwartende Konkurrenz, stimmt Stefan Raab Deutschland auf Europas größte Musikshow ein.« Das ESC-Finale steigt am 17. Mai um 21.00 Uhr im schweizerischen Basel.