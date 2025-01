Staatsanwaltschaft L.A.: Keine Anklage gegen Marilyn Manson

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der umstrittene US-Schockrocker Marilyn Manson (56) kommt nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und häuslicher Gewalt um eine Strafverfolgung herum. Nach einer vierjährigen »umfangreichen« Untersuchung der Vorwürfe durch Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft in Los Angeles werde keine Anklage erhoben, teilte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman mit. Zur Begründung hieß es, dass die Vorwürfe zum Teil verjährt seien oder eine Schuld nur schwer nachzuweisen wäre.

Die Polizei in Los Angeles hatte 2021 eine Untersuchung eingeleitet, nachdem mehrere Frauen Vorwürfe gegen den Musiker, mit bürgerlichem Namen Brian Warner, vorgebracht hatten. Laut einer Mitteilung des Sheriff-Büros drehten sich die Nachforschungen um angeblichen Missbrauch und Übergriffe in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte. Der Sänger hatte damals die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen.

Vorwürfe mehrerer Frauen

US-Schauspielerin Evan Rachel Wood und mehrere andere Frauen hatten Vorwürfe gegen Manson publik gemacht. In einem Instagram-Posting warf Wood (»Westworld«) 2021 ihrem Ex-Freund jahrelangen »grauenhaften« Missbrauch vor. Dies habe angefangen, als sie ein Teenager war. Manson habe sie manipuliert und unterdrückt. Die Beziehung der damals 19-jährigen Wood mit dem doppelt so alten Rocker wurde 2007 bekannt. Nach mehreren Unterbrechungen verlobte sich das Paar 2010, trennte sich aber wenig später.

Die britische Schauspielerin Esmé Bianco (»Game Of Thrones«) hatte 2021 gegen Manson in Los Angeles eine Zivilklage eingereicht. Sie warf dem Sänger Körperverletzung, Vergewaltigung und anderen sexuellen Missbrauch vor. Sie beschrieb Vorfälle in einem Zeitraum von 2009 bis 2011. Dieser Rechtsstreit wurde 2023 außergerichtlich beigelegt.

Neues Album

Musikalisch war es in den vergangenen Jahren um Manson ruhig geworden, doch im letzten November meldete sich der Rocksänger mit einem neuen Album zurück. »One Assassination Under God - Chapter 1« war seine erste Platte seit vier Jahren. Mit dem neuen Album geht Manson im Februar in Europa auf Tour.