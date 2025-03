Sonnig und warm: Tolles Frühlingswetter am Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die nächsten Tage werden frühlingshaft: sonnig, trocken und sehr mild. Nach teils frostigen Nächten vor allem in der Südosthälfte Deutschlands gehe es mit den Temperaturen im Tagesverlauf deutlich nach oben, sagte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Meist würden 14 bis 20 Grad erreicht. »Nicht ganz so mild wird es an den Küsten, vor allem wenn der Wind dort vom Wasser her weht.«

Am Freitag bleibt es der Prognose zufolge allgemein trocken und sonnig - nur im Nordseeumfeld sowie an der dänischen Grenze zeigen sich zeitweise Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20, an der See um 12 Grad.

In der Nacht zum Samstag bildet sich örtlich Nebel. Die Tiefstwerte im Norden und Nordwesten reichen von plus 6 bis minus 1 Grad. Im Süden droht erneut Frost bei 0 bis minus 4 Grad.

Sonne auch am Wochenende

Auch am Samstag zeigt sich die Sonne oft am Himmel. Nach örtlicher Nebelauflösung erwärmt es sich auf 14 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag tritt in der Südosthälfte wieder häufig Frost bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 4 Grad auf. Ansonsten liege die Tiefstwerte bei plus 6 bis minus 1 Grad.

»Erste Vorboten einer Wetteränderung, die aber erst in der kommenden Woche greift, gibt es am Sonntag«, sagte der Meteorologe Hansen. »Dann ziehen von Südwesten Wolkenfelder in den Süden Deutschlands.« Regen gebe es aber nicht und das freundliche Wetter halte sich noch. Auch die Temperaturen ändern sich gegenüber den Vortagen kaum, »es bleibt weiter sehr mild für die Jahreszeit«.

Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte am Nachmittag von 15 bis 19, im Norden und Nordosten 11 bis 14 Grad. Im Rheinland und an der Mosel können örtlich auch bis 20 Grad erreicht werden.