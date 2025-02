Ein Streit zwischen zwei Familien ist in Wuppertal eskaliert.

Ein Streit zwischen zwei Familien ist in Wuppertal eskaliert - wegen der Schlägerei läuft ein größerer Polizeieinsatz. Es gebe vier Verletzte, sagte ein Polizeisprecher am Abend. »Wir müssen das in größerer Stärke bewältigen.«

Wie viele Menschen an dem Streit beteiligt waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch Art und Schwere der Verletzungen waren unklar. Es gibt Verkehrsbeeinträchtigungen.