Schiff kollidiert mit Brooklyn Bridge - Tote und Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams zufolge starben zwei Menschen. Bei dem Unfall am Samstagabend (Ortszeit) wurden zudem 22 Menschen verletzt, wie das mexikanische Marineministerium auf der Plattform X mitteilte. 19 von ihnen wurden demnach in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, drei waren schwer verletzt. Aus dem Wasser habe niemand gerettet werden müssen.

Bei der »Cuauhtémoc« handle es sich um ein Ausbildungsschiff, das bei dem Unglück beschädigt worden sei, teilte das Ministerium weiter mit. Auf unverifizierten Videobildern in sozialen Medien war zu sehen, wie das Segelschiff bei der Durchfahrt unter der Hängebrücke mit dieser kollidiert und die Masten des Schiffes abknicken. An der Brücke selbst seien keine größeren Schäden festgestellt worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Sie hatte die Menschen zunächst aufgerufen, die Gegend um die Brücke zu meiden.

Das Schiff sollte nach Island fahren

Das Schiff befand sich nach Angaben des mexikanischen Botschafters in den USA, Esteban Moctezuma Barragán, auf dem Weg nach Island. Die Botschaft kümmere sich um die Besatzungsmitglieder, sagte er bei einer Pressekonferenz am Abend weiter. Man werde die Familien der Betroffenen kontaktieren.

Die Brooklyn Bridge in New York wurde am Abend zum Unglücksort. (Archivbild) Foto: Christina Horsten/DPA Die Brooklyn Bridge in New York wurde am Abend zum Unglücksort. (Archivbild) Foto: Christina Horsten/DPA

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams war ebenfalls vor Ort. Er dankte den Rettungskräften der Küstenwache für ihren Einsatz.

Die Hängebrücke über den East River - ein Wahrzeichen der Millionenmetropole - verbindet Manhattan und Brooklyn.