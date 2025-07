Schauspieler Keanu Reeves bekommt gestohlene Uhren zurück

Die Uhren wurden 2023 aus dem Haus von Reeves in Los Angeles gestohlen. (Archivbild)

Hollywood-Star Keanu Reeves (60) bekommt sechs gestohlene Luxusuhren zurück. Vertreter der chilenischen Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft übergaben die Uhren der US-Botschaft in dem südamerikanischen Land, wie lokale Medien berichteten.

Bei einer der Uhren handelt es sich demnach um eine Taucheruhr der Marke Rolex mit einer Gravur, die an die Filmreihe »John Wick« erinnert, in der Reeves die Hauptrolle spielt. Solche Uhren verschenkte der kanadische Schauspieler den Berichten zufolge mehrfach an Kollegen.

Die Luxusuhren waren Ende vergangenen Jahres bei Hausdurchsuchungen im Großraum Santiago de Chile sichergestellt worden. Der Einsatz richtete sich gegen eine kriminelle Bande, die unter anderem in den Vereinigten Staaten und Argentinien aktiv war. Die nun zurückgegebenen Uhren waren 2023 aus dem Haus von Reeves in Los Angeles gestohlen worden.