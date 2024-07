Reynolds und Jackman feiern »Deadpool & Wolverine«-Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Deadpool & Wolverine« räumt am Startwochenende an den Kinokassen ab, die Hauptdarsteller sind begeistert und danken den Fans - mit Humor. Hugh Jackman (55) liegt in einem Instagram-Posting im Wolverine-Kostüm auf einem Bett und schaut verklärt auf einen Bilderrahmen. Ein weiteres Foto enthüllt das Bild mit der Aufschrift: »#1 Movie In The World«. »Danke euch ALLEN!«, schreibt er seinen Followern.

Das sei irgendwie schwer zu verarbeiten, witzelt Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (47) in einer Instagram-Story über den Kassenerfolg. Er danke allen, die den Film am Wochenende gesehen hätten. Dazu postete er ein Bild von sich, in Anspielung auf Jackman, ebenfalls kostümiert im Bett, auf ein gerahmtes Foto schauend. Das wiederum zeigt Jackman in seiner Instagram-Pose. »Ich vermisse Hugh jetzt schon«, schreibt Reynolds. Die beiden Stars sind bekannt dafür, gute Freunde zu sein, die sich gerne übereinander lustig machen.

Der dritte Marvel-Blockbuster um den Anti-Helden Deadpool spielte nach Schätzungen des Disney-Studios am Wochenende weltweit über 438 Millionen Dollar (rund 403 Millionen Euro) ein. Allein in Nordamerika kamen 205 Millionen Dollar in die Kassen. Das ist der Disney-Mitteilung zufolge der beste heimische Kinostart aller Zeiten für einen R-Rated-Kinofilm.

Nach der strengen R-Altersfreigabe in den USA dürfen Jugendliche unter 17 Jahren den Film nur in Begleitung Erwachsener sehen. Zum Vergleich: der Original-Film »Deadpool« war 2016 mit 132 Millionen Dollar in Nordamerika an den Start gegangen, »Deadpool 2« brachte es 2018 beim Debüt auf 125 Millionen Dollar. »Deadpool & Wolverine« ist gespickt mit gewohnt brachialem, oft vulgärem Humor und kurzweiliger Action.