Rapper Asap Rocky freigesprochen - Jubel und Umarmungen

Emotionale Szenen im Gericht: Der US-Rapper Asap Rocky (36) ist in einem Strafprozess um Körperverletzung freigesprochen worden. Als die Geschworenen ihr Urteil nach kurzen Beratungen am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles bekanntgeben, bricht im Gerichtsaal lauter Jubel aus. Der Sänger stürmt in die Zuschauerreihen, um Angehörige zu umarmen, darunter seine Partnerin, die Sängerin Rihanna.

In dem mehrwöchigen Verfahren wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe war Rihanna an mehreren Prozesstagen zugegen gewesen. Zu einer Sitzung hatte sie auch die beiden kleinen Söhne des Paares mitgebracht.

Der Vorfall liegt mehrere Jahre zurück

Die Vorwürfe bezogen sich auf einen Vorfall in Hollywood im November 2021. Dem Rapper mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers wurde zur Last gelegt, in einem Streit mit einem ehemaligen Freund und Kollegen, dem Rapper Asap Relli, eine Waffe gezogen und auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer sei dabei an der Hand leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Verteidiger von Asap Rocky hatte der Rapper aber nur eine Requisitenwaffe bei sich, die keine echten Kugeln abgeben konnte. Zwei Mitglieder des Hip-Hop-Kollektivs Asap Mob hatten dies im Zeugenstand unterstrichen.

Im April 2022 war der Rapper (»Praise the Lord (Da Shine)«) in Los Angeles vorübergehend in Gewahrsam genommen und einige Monate später angeklagt worden. Der Musiker stritt die Vorwürfe eines Angriffs mit einer echten Waffe stets ab. Bei einer Verurteilung hätte ihm eine lange Haftstrafe gedroht.

Dankesworte und Umarmungen

Nach dem Freispruch dankte Asap Rocky den Geschworenen - sieben Frauen und fünf Männer -, dass sie mit ihrer »richtigen Entscheidung« sein Leben gerettet hätten. Vor dem Gericht wurden der Rapper, Rihanna und die Anwälte von Fotografen und Reportern umringt. Verteidiger Joe Tacopina sagte, dies sei einer der glücklichsten Tage seines Lebens. Er sei glücklich für das Paar, denn sie hätten den Freispruch verdient. Im Blitzlichtgewitter gab es viele Umarmungen. Rihanna reagierte sichtlich gerührt, ergriff vor Reportern aber nicht das Wort.

Asap Rocky pochte auf seine Unschuld

Zum Prozessauftakt Mitte Januar hatte Asap Rocky eine mögliche Einigung mit der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Gegen ein Schuldbekenntnis hatte die Staatsanwaltschaft dem Musiker unter anderem 180 Tage Gefängnis angeboten, der Prozess wäre damit beendet gewesen, wie US-Medien berichteten. Der Rapper, der stets auf seine Unschuld pochte, hatte die Einigung aber abgelehnt. In dem laufenden Strafprozess sagte er selbst nicht aus.

Rapper Asap Relli war dagegen in den Zeugenstand getreten, hatte sich aber bei seiner Aussage mehrmals in Widersprüche verwickelt. Der Verteidiger von Asap Rocky, Joe Tacopina, stellte Asap Relli als notorischen Lügner und Erpresser dar.

Asap Rocky schon in anderer Sache verurteilt

Asap Rocky, der mit Rihanna zwei kleine Kinder hat, war 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Er saß rund vier Wochen in Untersuchungshaft, um eine längere Gefängnisstrafe kam er jedoch herum. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung in Stockholm, bei der der Musiker und zwei seiner Begleiter einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen hatten.

Film mit Asap Rocky im Berlinale-Wettbewerb

Bei der Berlinale wurde diese Woche ein Film mit Asap Rocky als Nebendarsteller gezeigt. Die Premiere der Tragikomödie »If I Had Legs I’d Kick You« fand ohne den Partner von Popstar Rihanna statt. Auf den Prozess gegen den Rapper angesprochen, sagte Regisseurin Mary Bronstein in Berlin: »Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit ihm wunderbar war. Der Dreh mit ihm war ganz toll und wir haben das sehr genossen.« Hauptdarstellerin Rose Byrne ergänzte: »Ja, das kann ich nur bestätigen.«

In dem Wettbewerbsbeitrag von Bronstein ist Asap Rocky an der Seite von Schauspielerin Byrne und Talkshow-Moderator Conan O'Brien zu sehen. Im Film geht es um eine Mutter (Byrne), die am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht.