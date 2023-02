Quiz lösen und Ratgeber-Bücher für die Fastenzeit gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verzichten und sich auf sich selbst zu konzentrieren wird immer populärer. Fasten hat eine positive Wirkung auf Körper und Geist. Testen Sie Ihr Wissen im letzten Teil der Fasten-Serie beim GEA-Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt es Bücher des Verlags Oertel+Spörer, die zum Sinn des Fastens passen: der Rückbesinnung auf sich selbst. In »Umarme dein Leben! Du hast nur eins«, bringen Biathletin Simone Hauswald und Autor Martin Sowa Ihnen die Einzigartigkeit des Alltags näher. Wie Sie Kraft aus der Natur ziehen, erfahren Sie in Büchern der Reihe »Kraftorte« im Schwarzwald, im südlichen Schwarzwald, am Kornbühl oder am Bodensee. Und wer nach dem Fasten wieder Lust hat auf Wandern und Vespern, für den gibt es eine hochwertige Edelstahl-Lunchbox mit nachhaltigem Bambusbesteck zu gewinnen. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)