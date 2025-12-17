Quiz über Kinderbuch-Klassiker: Kinderbücher zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ob »Momo«, »Emil und die Detektive« oder »Das kleine Gespenst« – es gibt Kinderbuchklassiker, die von Generation zu Generation immer wieder aufs Neue die Herzen berühren. Aber es gibt auch Neuerscheinungen, die ein junges Lesepublikum begeistern. Eine davon wurde – wie berichtet – von den beiden Rommelsbachern Julia und Christoph Nörr verfasst, trägt den Titel »Als mir der Westwind Geschichten erzählte« und ist jetzt druckfrisch in den Handel gekommen. Drei Exemplare dieses liebevoll illustrierten Vorlesebuchs gibt es beim Quiz der Woche zu gewinnen. Außerdem in der Verlosung: vier Exemplare des Buchs »Der kleine Albtroll: Lea und Benni besuchen die Trolle« sowie drei Exemplare des Buchs »Der kleine Albtroll - Kubi und Marbachs wilde Pferde« von Renate Kukačka und Gernot Bizer. Viel Erfolg!