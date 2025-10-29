Polizist wird angefahren und schießt: Autofahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Verkehrskontrolle im mittelhessischen Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) hat ein Polizist auf einen Autofahrer geschossen, der ihn zuvor angefahren hatte. Dabei habe der 29-Jährige schwere Verletzungen erlitten, er sei in eine Klinik gebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit.

Auch der 53 Jahre alte Polizist wurde verletzt, er konnte das Krankenhaus jedoch bald wieder verlassen. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Tötung eingeleitet.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Streife der Polizeistation Wetzlar den Autofahrer am Mittwochabend kontrollieren wollen. Dieser habe flüchten wollen und sei dabei mit seinem Auto gegen den 53-jährigen Beamten gefahren. Dieser habe daraufhin auf den Autofahrer geschossen. Die 25 Jahre alte Beifahrerin des Mannes blieb unverletzt.

Alkohol oder Drogen?

Insgesamt dauerte der Polizeieinsatz im Ortsteil Bechlingen mehrere Stunden, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Spuren wurden gesichert, die Auswertung dauerte der Mitteilung zufolge noch an. Zudem müsse noch geprüft werden, ob der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe.

Weitere Informationen teilten die Behörden zunächst nicht mit. Wie in solchen Fällen üblich, hat das LKA die Ermittlungen übernommen.