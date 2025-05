Polizei in Liverpool: 79 Verletzte nach Autofahrt in Menge

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Autofahrer in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist, geht die Polizei inzwischen von 79 Verletzten aus. Sieben Menschen seien noch im Krankenhaus, aber in stabilem Zustand, teilte die Merseyside Police mit. Das Fahrzeug war am Montagabend während der Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren.

Die Polizei nahm einen 53-jährigen Briten fest. Der Mann bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Die Ermittler hätten mehr Zeit bekommen, um ihn zu befragen, hieß es in der Polizeimitteilung.

Die Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Bisher gaben die Ermittler nur bekannt, dass sie nicht von einem Terroranschlag ausgehen. Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen.

Aufnahmen aus Überwachungskameras

Am Dienstag war die Polizei noch von insgesamt 65 Verletzten ausgegangen, damals waren noch elf Menschen im Krankenhaus. »Ich freue mich mitteilen zu können, dass die Zahl der Menschen, die sich im Krankenhaus befinden, sinkt«, teilte Detective Superintendent Rachel Wilson mit.

Die Polizei mache wichtige Fortschritte bei ihren Ermittlungen, so Wilson. Genutzt würden auch Videoaufnahmen aus der Stadt, um die Fahrt des Autos vor dem Vorfall rekonstruieren zu können. Sie ermutige jeden, der sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet und Informationen habe, dies zu tun.