Polizei findet sechs abgetrennte Köpfe in Mexiko

Gewalttätige Banden sind in Mexiko in Drogenkriminalität, Erpressung und Benzindiebstahl verwickelt. Sie kämpfen gegeneinander um Einflusszonen. (Archivbild)

Die mexikanische Polizei hat auf der Straße sechs abgetrennte männliche Köpfe entdeckt. Der Fund wurde im zentralen Bundesstaat Tlaxcala gemacht, wie die örtliche Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Neben den Köpfen habe eine Verbrechergruppe eine Botschaft an eine rivalisierende Bande hinterlassen.

Mexiko leidet seit Jahrzehnten unter der Gewalt mächtiger Drogenkartelle. Mehr als 30.000 Menschen kommen jährlich bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Ein Autofahrer alarmierte nach dem grausamen Fund die Polizei.

Auf dem Plakat neben den Köpfen stand Medienberichten zufolge eine Drohung der Bande La Barredora an eine rivalisierende Bande. Die kriminelle Gruppe ist in Benzindiebstahl, Erpressung und Menschenhandel verwickelt. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu den möglichen Motiven.