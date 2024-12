Für einen Erfolg bei der »Split the G«-Challenge wäre hier etwas zu wenig abgetrunken worden. Das Trinkspiel in Verbindung mit einer Imagekampagne des Diageo-Konzerns haben die Nachfrage nach dem dunklen Gebräu in Großbritannien in die Höhe schießen lassen. Nun gibt es Engpässe in zahlreichen Pubs und die Wirte müssen den Ausschank rationieren. FOTO: PIXABAY