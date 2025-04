Opa Paul und Farmerin Judith: Promis schreiben Kinderbücher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Viele Prominente schreiben Kindergeschichten. Musiker, Moderatoren, Schauspieler, darunter gar Weltstars haben sich Geschichten für kleine Kinder ausgedacht, teils ihre persönlichen Erfahrungen liebevoll illustriert veröffentlicht. Ein paar Lese-Ideen für Eltern:

Paul McCartney reist im grünen Wal-U-Boot

Mit einer Riesenportion lebensfroher Kreativität hat der »Beatle« Paul McCartney zwei Bände über den »Opapi-Opapa« und seine Enkel-Bande, die »Krawaffels«, geschaffen. Mit diesen zaubert sich der Opa an einem grauen und langweiligen Tag mit Hilfe eines Kompasses in eine Abenteuerreise. In Band zwei wird »Omama« gesucht, die noch abenteuerlicher als der Opa ist und mit einem tiefsee- und lufttauglichen Ziehharmonika-Schiff herumreist (Annette Betz Verlag, geeignet ab vier Jahren).

Diana Amft schreibt die Angst vor Spinnen weg

Bereits elf Kinderbücher hat Schauspielerin Diana Amft geschrieben, der nächste Band der Reihe »Die kleine Spinne Widerlich« kommt am 25. April heraus (Baumhaus Verlag, empfohlen ab drei Jahren). »Die Geschichte um die kleine Spinne und ihre Welt ist ursprünglich aus einer Angst vor Spinnen entstanden«, sagt Amft der Deutschen Presse-Agentur. »Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass die Spinnen auch eine Familie haben, einen kleinen Bruder oder eine Cousine, und dass sie vielleicht gerade auf dem Weg zu ihnen sind.«

Im Laufe der Zeit sind so viele Geschichten entstanden, die die Spinnen erleben - im neuesten Band kommt Mini-Spinni in den Kindergarten. Amft schreibt ihre Bücher aber auch ihres besonderen Publikums wegen: »Nichts ist schöner als lachende Kinderaugen zu sehen, wenn sie sich zum Beispiel über Niesi amüsieren, wenn er wieder vor Aufregung seinen Spinnfadensalat hat.«

Simone Sommerland lässt Lampenfieber vergessen

Warum Simone Stiers ausgerechnet eine Geschichte für Kinder geschrieben hat, diese Frage stellt sich eigentlich nicht. Die Sängerin mit Künstlernamen Simone Sommerland hat über 60 Alben mit Kinderliedern aufgenommen, eines hält sich seit Jahren ununterbrochen in den deutschen Charts.

Ende Februar hat sie mit »Mach mit, Mausi Maus!« ein Buch für Kinder über Lampenfieber und gemeinsames Musizieren veröffentlicht (Verlag Schneiderbuch, empfohlen ab drei Jahren). »So wie in den meisten Kinderliedern kleine Geschichten stecken, die gemeinsam erlebt werden können, bietet natürlich vor allem auch ein Bilderbuch eine besondere und faszinierende Erlebniswelt für Kinder«, erläutert Sommerland.

Max Mutzke: »Komm mit ins Paradies der Träumer«

