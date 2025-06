Nur ein deutsches unter »50 besten Restaurants der Welt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gerade war hierzulande Michelin-Sterne-Rausch, jetzt kommt eine etwas ernüchterndere Gourmet-Restaurant-Bewertung für Deutschland heraus. Auf die trendaffine Liste »The World’s 50 Best Restaurants« schafft es unter die Top 50 diesmal nur ein Lokal in der Bundesrepublik. Das Drei-Sterne-Restaurant »Jan« in München landet auf Platz 50. Nach der Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das »Maido« in Lima.

Das Restaurant in der Hauptstadt von Peru löst das »Disfrutar« in Barcelona ab. Platz zwei geht nach Spanien ans »Asador Etxebarri« im baskischen Atxondo und Platz drei ans Restaurant »Quintonil« in Mexiko-Stadt. Das »Steirereck« in Österreichs Hauptstadt Wien erreicht einen guten Platz 17.

Seit 2002 küren mehr als 1.000 internationale Gastronomieexperten jedes Jahr die besten Restaurants der Welt. Anders als der Name vermuten lässt, stehen nicht nur 50, sondern 100 Lokale auf der Liste.

Zwei Berliner Restaurants sind nicht mehr unter Top 50

Tim Raue landet mit seinem nach ihm benannten Restaurant in Berlin-Kreuzberg nur noch auf Platz 58 (2024: 30). Auch das »Nobelhart & Schmutzig« in Berlin rutscht aus der Liste der Top 50 und ist nun Platz 59 (Vorjahr: 43).

Das Berliner Restaurant »Coda« war letztes Jahr mit Platz 62 zum ersten Mal auf der Liste, landet nun auf Rang 79. Das Münchner Spitzenrestaurant »Tantris« steigt von 88 auf Platz 73. Das Restaurant »Schloss Schauenstein« in Fürstenau (Schweiz) kam diesmal auf Platz 52.

Die Macher des »World's 50 Best Restaurants«-Rankings veranstalteten am Donnerstagabend eine Gala in Turin.