Norwegen: Auf Grund gelaufenes Containerschiff geborgen

Das in einem norwegischen Fjord auf Grund gelaufene Containerschiff ist geborgen worden. Der Rundfunksender NRK übertrug die Bergung der 135 Meter langen »NCL Salten« aus dem Trondheimfjord live. »Es lief besser als erwartet«, sagte Ole Torberg Bjørnevik vom zuständigen Bergungsdienst zu NRK, nachdem das Schiff am Vormittag freigekommen war.

Am frühen Donnerstagmorgen war der Frachter nur wenige Meter neben einem Haus nahe dem norwegischen Byneset zum Stehen gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der Verantwortliche auf der Schiffsbrücke eingenickt ist. Bei dem Beschuldigten handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, der aus der Ukraine stammt. Er habe Offiziersrang und sei nicht der Kapitän.

Am Wochenende und am Montag hatte der Bergungsdienst der Nachrichtenagentur NTB zufolge mehr als 1.000 Tonnen Fracht vom Schiff an Land gebracht. Nun soll die »NCL Salten« in einen Hafen in der Nähe einlaufen, wo sie auf Schäden untersucht werden soll.