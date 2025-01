Neues Album?: Beyoncé vertröstet Fans wegen Feuer in L.A.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fans von Superstar Beyoncé müssen aufgrund der verheerenden Großbrände in Los Angeles weiter auf Neuigkeiten ihres Idols warten. Die erwartete Ankündigung für den 14. Januar werde wegen der Verwüstungen, die durch die anhaltenden Waldbrände in und um Los Angeles verursacht wurden, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Profil der 43-Jährigen.

Erster Hinweis im Dezember

Beyoncé hatte im Dezember parallel zu ihrem Auftritt bei einem NFL-Spiel in Houston eine mysteriöse Ankündigung auf Instagram geteilt. Die 43-Jährige postete ein Video, das mit dem Datum 14. Januar 2025 endet. Es war etwa spekuliert worden, die US-Amerikanerin würde dann ein neues Album veröffentlichen.

Beyoncé hatte in der Vergangenheit gesagt, dass sie während der Pandemie eine ganze Reihe Songs geschrieben habe, die sie als Trilogie veröffentlichen wolle. Die ersten beiden Teile sind mit den Alben »Renaissance« und »Cowboy Carter« bereits herausgekommen, letzteres im März 2024. Daher wäre es nicht überraschend, wenn nun der dritte Teil folgen würde. In der Ankündigung auf Instagram sitzt sie - wie auf den Covern ihrer beiden Vorgängeralben - auf einem Pferd.

Großspende für Betroffene

Wie andere Stars will Beyoncé den Betroffenen der Großbrände helfen. Mit ihrer Stiftung »Beygood« will sie 2,5 Millionen Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) an Betroffene der Brände im Raum Los Angeles spenden. »Los Angeles, wir stehen an eurer Seite«, hieß es in einem Post der Stiftung auf Instagram.