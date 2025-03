Neuer Thiel-Krimi: »Yvonne und der Tod«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dieser Fall geht Chefermittler Ingo Thiel, gespielt von Heino Ferch, deutlich näher, als ihm lieb ist. Eine Steuerprüferin des Finanzamts wird seit zehn Tagen vermisst. In ihrer Jackentasche findet sich die Visitenkarte des Kommissars. Er scheint der Letzte, der die Frau lebend gesehen hat - bei einem Date, das ihn emotional berührt hat.

Seine Kollegen zweifeln prompt an seiner professionellen Distanz. Gibt es überhaupt einen Fall, für den die Mordkommission zuständig ist? Sollte die Sache nicht besser bei der Vermisstenstelle bleiben? Thiel ermittelt auf eigene Faust und bald zeigt sich, dass er den richtigen kriminalistischen Riecher gehabt haben dürfte.

Der neue Krimi »Yvonne und der Tod«, es ist der Sechste aus der Thiel-Reihe, läuft am Montag, 10. März, um 20.15 Uhr im Zweiten. Er steht bereits in der Mediathek.

Showdown am Mittelmeer

Bis es zum Showdown in einer Hafenstadt am Mittelmeer kommt, nimmt die Geschichte (Drehbuch und Regie: Niki Stein) noch mehrere Wendungen. Kann zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste nur ein paar Tage Abstand brauchte und bald wieder zur Tür hereinspaziert, verdichten sich allmählich die Hinweise auf ein schreckliches Verbrechen. Und was hat es mit dem Chlorgeruch in ihrer Wohnung auf sich, den offenbar nur Thiel wahrnimmt?

Polizistin Lee Sooyoung (Kotbong Yang) von der Vermisstenstelle lässt sich als Erste überzeugen, dass es tatsächlich einen Fall für die Mordkommission gibt und weicht dann nicht mehr von Thiels Seite. Als schließlich das ausgebrannte Auto von Steuerprüferin Yvonne Gaspers (Katharina Heyer) entdeckt wird, hat auch der Rest von Thiels Team keine Zweifel mehr und legt sich ins Zeug.

»Inzwischen hat sich die sehr erfolgreiche Reihe und der Name Ingo Thiel als Markenzeichen eingeprägt«, sagt der zuständige Redaktionsleiter Matthias Pfeifer. Die Reihe ist zwar inspiriert von echten Fällen, aber keine True-Crime-Doku. Ingo Thiel selbst fungiert als Fachberater für die Krimi-Reihe.

Fall Mirco

Das Verschwinden des zehnjährigen Mirco am Niederrhein hat den Mönchengladbacher Mord-Ermittler Thiel 2010 bekannt gemacht. Die monatelange akribische Suche nach Mircos Mörder wurde bundesweit von einer breiten Öffentlichkeit verfolgt. Seit dem ersten Film, der Verfilmung dieses spektakulären Falls, verkörpert Heino Ferch den knurrigen Ermittler vom Niederrhein.

Der echte Mordermittler konnte lange auf eine Aufklärungsquote von 100 Prozent verweisen. Heino Ferch hat Thiel einmal so beschrieben: »Der brennt, der ist ständig auf Adrenalin, wenn so ein Ding läuft. Der ist ein sturer Hund, der nicht nachgibt. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolgs.«