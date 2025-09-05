Natur oder Kultur: Was macht uns zu Männern und Frauen? Tübinger Expertin gibt Antwort

Die Frau kümmert sich um das Haus, der Mann um die Arbeit: Das war lange Zeit das klassische Rollenbild.

TÜBINGEN. Männer gehen ins Risiko, setzen sich durch, lieben Technik – und parken besser ein. Frauen haben eine soziale Ader, zeigen Mitgefühl, sind sprachlich gewandt – und zicken rum, wenn sie ihre Tage haben. Aber dafür können sie nichts, das liegt an den Hormonen. Diese Erklärung begegnet uns in Politik, Film, manchmal auch Wissenschaft. Aber stimmt das wirklich? Macht die Natur uns zu Männern und Frauen? Oder prägt uns doch die Kultur? Die Antwort ist weniger eindeutig, als die Klischees uns glauben machen wollen. Ein Blick auf die Karriere von Testosteron und Oxytocin.

Traditionelles Rollenbild: Männer sind stark, Frauen sind lieb

Dass Männer und Frauen von Natur aus anders denken, fühlen und handeln, galt in der Geschichte lange Zeit als gesetzt. Frauen würden sich nun mal für Kinder und Küche interessieren, seien einfühlsam und fürsorglich. Wissenschaften, Künste, Kriege – also alles was systematisches Denken, Wettbewerb und Aggression voraussetze – komme da-gegen von Männern.

Woher stammt diese Männlichkeit? In der Antike vermutete man, dass die Hoden irgendwie damit zu tun haben. Angeblich versuchten römische Sportler, sich mit dem Verzehr von Stierhoden zu dopen. Andere Athleten aßen Käse und Datteln – und gewannen auch. Ende des 19. Jahrhunderts dann spritzte sich der französische Arzt Charles-Édouard Brown-Séquard ein Extrakt aus den Hoden von Meerschweinchen und Hunden unter die Haut. Der 72-Jährige fühlte sich verjüngt. Kurz darauf verflog die Wirkung – vermutlich ein Placebo-Effekt.

Anfang der 1930er-Jahre zapfte der deutsche Biochemiker Adolph Butenandt Tausenden von Polizisten Urin ab. Aus 15.000 Litern Harn gewann er 15 Milliliter Androsteron: leider nur ein Abbauprodukt von Testosteron. Kurz darauf schaffte der deutsche Pharmakologe und Mediziner Ernst Laqueur endlich den Durchbruch: Aus 100 Kilogramm Stierhoden extrahierte er 10 Milligramm Substanz, mit der er den Kamm eines kastrierten Hahns wieder aufrichtete. Laqueur taufte das Elixier Testosteron – aus Testis (Hoden) und Steroid (chemische Stoffgruppe).

In der Folge sprang die Pharmaindustrie auf den Zug auf, baute das Hormon künstlich nach und vermarktete es massiv: Jeder Mann, der sich müde, schlapp oder alt fühlte, sollte durch Testosteron wieder Zugang bekommen zu Jugend und Gesundheit, Muskeln und Sex Appeal.

Wissenschaftlicher Konsens: Testosteron gibt dem männlichen Körper seine Form

Doch was ist dran an den traditionellen Rollenbildern? Gibt es tatsächlich einen angeborenen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Dass Testosteron den Körper formt, ist in der Wissenschaft Konsens. Frauen haben auch Testosteron, aber nur etwa ein Zehntel so viel wie Männer. Die Menge macht den Unterschied: Um die siebte Schwangerschaftswoche herum bewirkt ein genetisch bedingter Testosteronschub bei Jungen die Entwicklung von Hoden und Penis. Bei Mädchen bilden sich Eierstöcke und Klitoris.

Natur: Männer interessieren sich von Geburt an für Systeme, Frauen für Menschen

Die eigentlich interessante Frage ist jedoch: Formt Testosteron auch das Gehirn und programmiert damit das Verhalten von Männern und Frauen unterschiedlich? Das zumindest behauptete der britische Cambridge-Psychologe Si-mon Baron-Cohen. Mit der bekannten »Neugeborenen-Studie« von 2000 wollte er angeborene Geschlechterdifferenzen beim Denken belegen. Im Experiment zeigte er Säuglingen ein unbelebtes Mobile und ein lächelndes Gesicht. Mehr Jungen schauten länger das eine, mehr Mädchen länger das andere an. Die meisten Babys bevorzugten jedoch keinen der beiden Reize. Trotzdem war für Baron-Cohen klar: »Im Durchschnitt interessiert sich das männliche Gehirn mehr für Systeme, das weibliche Gehirn mehr für Menschen.« Diese Schlussfolgerung wiederholt der Forscher zwei Jahrzehnte später in der Arte-Dokumentation »Im Reich der Hormone – Mythos und Wirklichkeit« von 2022. Den Unterschied sieht er begründet in der Biologie: »Wir wissen, dass männliche und weibliche Föten unterschiedlich viel Testosteron herstellen.«

In eine ähnliche Richtung weisen die Untersuchungen von Baron-Cohens Kollegin Melissa Hines. Die amerikanische Neurowissenschaftlerin beobachtete an der britischen Universität Cambridge Jahrzehnte lang eine bestimmte Versuchsgruppe: Mädchen, die zwar durch einen Gendefekt im Mutterleib genauso viel Testosteron ausgesetzt waren wie Jungen, aber danach als Mädchen aufwuchsen. Hines kam zum Ergebnis: »Diese Mädchen spielen lieber mit Autos als mit Puppen.« Sie würden also ein klassisches Jungen-Spielzeug bevorzugen. »Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Testosteron die Verhaltensunterschiede auslöst«, vermutete Hines auf Arte.

Es gibt Unterschiede im Denken. Aber diese Unterschiede sind klein

Männer nicht besser in Mathe

Setzen sich die Unterschiede im weiteren Leben fort? Das wollte Hines herausfinden. »Viele meinen, dass Frauen besser abschneiden bei Sprache, Männer bei räumlichem Sehen und Mathematik«, beschreibt die Wissenschaftlerin die gängige Annahme. Eine Bestätigung dafür lieferten Tests mit ihren – zu diesem Zeitpunkt erwachsenen – Probandinnen aber nicht: »Beim Wortschatz wurden keine Geschlechtsunterschiede nachgewiesen. Nur bei ganz bestimmten Aufgaben sind Frauen überlegen – etwa beim Nennen von Wörtern mit demselben Anfangsbuchstaben«, berichtet Hines. Dasselbe gilt für Männer: »Mit Blick auf die räumliche Vorstellung besteht der größte Unterschied beim 3-D-Rotationstest«, stellt Hines fest. Überhaupt keine Differenz gibt es beim Rechnen: »Dass Testosteron im Mutterleib mathematisches Können verbessert, dafür fehlen die Beweise.«

Die Forscherin warnt deshalb davor, die Unterschiede überzubewerten. »Wir wissen, dass Männer im Durchschnitt größer sind als Frauen«, zieht sie den Vergleich. »Allein der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen bei der Wahl ihrer Spielzeuge ist ähnlich groß wie der Unterschied ihrer Körpergrößen. Bei den anderen Merkmalen – der Neigung zu Aggression oder Empathie, den räumlichen und sprachlichen Fähigkeiten – sind die Unterschiede nur ungefähr ein Zehntel bis halb so groß.«

Die Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden sich nicht systematisch

Wenn sich das Verhalten unterscheidet, unterscheidet sich dann auch das Gehirn? Das will die Neurowissenschaftlerin herausfinden. Dafür schaut sie mit dem Magnetresonanztomographen in die Köpfe ihrer Teilnehmerinnen. Dabei stellt sie fest: »Es gibt im Gehirn ein paar Geschlechterunterschiede.« Das Ergebnis ist aber nicht eindeutig: »Die Unterschiede sind nicht überall zu finden und sie sind eher klein. Außerdem kann bei einer einzelnen Person eine bestimmte Hirnregion eher typisch männlich sein und eine andere Hirnregion eher typisch weiblich.«

Zu demselben Ergebnis gelangt Birgit Derntl, Psychotherapeutin und Neurowissenschaftlerin am Universitätsklinikum Tübingen. Sie räumt ein: »Zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede im Denken, Fühlen und Handeln.« Zugleich will sie mit Klischees aufräumen: »Nicht alle Männer tun das eine und alle Frauen tun das andere.« Stattdessen betont sie, dass es sich bloß um Durchschnittswerte handelt: »Es gibt Männer, die sich eher wie Frauen verhalten. Und es gibt Frauen, die sich eher wie Männer verhalten. Und dann gibt es noch alles dazwischen.«

Oxytocin: Vom Liebes-Hormon zum Hass-Hormon

Das angebliche »Männlichkeits-Hormon« Testosteron hat ein weibliches Gegenstück: Oxytocin. Der Botenstoff durchlief eine ähnlich wechselhafte Karriere. Bei schwangeren Frauen löst er Wehen und Milcheinschuss aus. Bei Umarmung, Orgasmus und dem Blick in Hundeaugen überflutet er alle Menschen. Das »Kuschel-Hormon« galt traditionell als gut, ihm wurden Vertrauen, Mitgefühl und Fürsorge zugeschrieben, ebenso die verstärkte Bindung von Mutter und Kind und von Freund und Freundin.

Dann wurde die Kehrseite der Medaille entdeckt: Oxytocin befördert auch Misstrauen und Aggression. Denn es verstärkt zwar den Zusammenhalt in der Gruppe, aber auch die Abgrenzung von Außenstehenden. Für Fremde ist Oxytocin kein Liebes-Hormon, sondern ein Hass-Hormon.

Unterschiede bei der Berufswahl: Mehr Männer in Tech-Branche, mehr Frauen in Sozialjobs

Dass die Interessen von Natur aus unterschiedlich sind, dafür fehlen zwar eindeutige wissenschaftliche Beweise. Trotzdem gibt es Unterschiede bei der Berufswahl. In der Tech-Branche, wo die Zukunftsaussichten gut und die Gehälter hoch sind, stellen Frauen in Deutschland nur 15 Prozent der Beschäftigten. In den schlechter bezahlten Sozial- und Pflegeberufen liegt ihr Anteil bei über 80 Prozent. Frauen verdienen in Deutschland knapp ein Fünftel weniger als Männer. Sie leisten weltweit drei Viertel der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit.

Kultur: Verhalten ändert Hormone

Wie kommt es also zu den Karriere-Unterschieden? »Dafür gibt es verschiedene Erklärungen«, sagt Derntl. »Die eine Seite beruft sich auf das biologische Geschlecht – auch Sex genannt – und hebt die Rolle der Hormone hervor. Die andere Seite betont den Einfluss des sozialen Geschlechts – auch Gender genannt – und argumentiert, dass Männer und Frauen unterschiedlich erzogen werden, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollenerwartungen konfrontiert sind und unterschiedliche Erfahrungen im Leben machen.«

Den zweiten Ansatz verfolgt Sari van Anders. Die kanadische Neuroendokrinologin von der Queen’s University in Kingston erklärt: »Traditionell wird untersucht, wie Hormone das Verhalten beeinflussen. Uns interessiert aber die umgekehrte Richtung: Wie beeinflusst das Verhalten die Hormone?« Dazu hat sie mehrere Rollenspiele durchgeführt: Das eine zeigt, dass bei Männern, die ein weinendes Baby beruhigen, der Testosteronspiegel sinkt. Das andere zeigt, dass bei Frauen, die einen Mitarbeiter feuern, der Testosteronspiegel steigt.

Van Anders schließt daraus: »Testosteron scheint nicht an Männlichkeit gekoppelt zu sein – auch wenn man seit 100 Jahren versucht, es daran zu knüpfen.« Das Gegenteil sei der Fall: »Vielmehr scheint Testosteron zu reagieren: Bei fürsorglichem Verhalten sinkt es. Bei Wettbewerb steigt es. Jeder kann fürsorglich sein, jeder kann wettbewerbsorientiert sein.«

Van Anders Versuche eröffnen neue Perspektiven in der Geschlechterforschung: Ein bestimmtes Verhalten könnte nicht Folge, sondern Ursache von unterschiedlichen Hormonwerten bei Männern und Frauen sein.

Kultur: Erfahrung formt Gehirn

Einen Schritt weiter geht Hines: »Wir wissen, dass Erfahrungen Hirnstrukturen prägen«, sagt die Neurowissenschaftlerin. Denn wer eine bestimmte Erfahrung mehrfach macht, der speichert sie im Gedächtnis ab. Das nennt man Lernen. Dabei bilden sich neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn (auch Neuronen genannt). Das Gehirn denkt nicht nur anders, es ändert auch seine Struktur – das heißt »neuronale Plastizität«. Genau das passiert möglicherweise mit den Gehirnen von Männern und Frauen. »Es könnte sein, dass die unterschiedlichen Erfahrungen von Männern und Frauen in der Gesellschaft zu Unterschieden in bestimmten Hirnregionen führen«, vermutet Hines.

Natur oder Kultur: Zusammenspiel statt Konkurrenz

Nach über 40 Jahren Forschung zieht Hines Bilanz: »Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gehirnen. Diese sind jedoch so winzig und spezifisch, dass Männer und Frauen doch weniger trennt, als angenommen.« Die Ursache dieser Unterschiede ist nicht klar auszumachen. Jeder Mensch ist Teil eines vielschichtigen Geflechts aus Hormonen und Erfahrungen. Auch Derntl bestätigt: »Natur oder Kultur: Heutzutage geht die Forschung nicht mehr von einem Entweder-Oder aus, sondern von einem Sowohl-Als-auch. Interessant ist, wie beide Faktoren zusammenwirken.«

Gehirn, Biologie und Umwelt sind nicht statisch, sondern dynamisch. Sie stehen in Interaktion und haben Einfluss aufeinander. Der Einzelne ist weniger festgelegt und kann mehr gestalten. In dieser Komplexität kann Befreiung stecken – für die Forschung, die Gesellschaft und den Menschen. (GEA)