Monica Bellucci erhält »Globo d'Oro« für Lebenswerk

Die italienische Schauspielerin Monica Bellucci ist für ihr Lebenswerk mit dem Filmpreis »Globo d'Oro« der Auslandspresse in Italien ausgezeichnet worden. Die 59-Jährige nahm die Auszeichnung in Rom in Empfang. Bellucci hatte ihren ersten »Globo d'Oro« schon 1998 als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film »Die entfesselte Silvesternacht« bekommen. Später machte sich auch international Karriere, unter anderem mit Rollen in »Matrix« und als Bond-Girl in »Spectre«.

Bei der Preisverleihung wurde die Italienerin von US-Regisseur Tim Burton (»Beetlejuice«, »Charlie und die Schokoladenfabrik«) begleitet, mit dem sie seit einiger Zeit liiert ist. Die Auszeichnung für den besten Film ging an die italienische Regisseurin Paola Cortellesi für »C'è ancora domani« (»Morgen ist auch noch ein Tag«). Als bester Dokumentarfilm wurde der Neapel-Film »Ode to Naples« von Trudie Styler prämiert, der Ehefrau des britischen Sängers Sting.

Der »Globo d'Oro« (Goldene Weltkugel) wird alljährlich vom Verein der Auslandspresse in Italien verliehen, inzwischen zum 64. Mal. Die Verleihung fand in der deutschen Akademie Villa Massimo statt.