Miley Cyrus: Neues Album kommt im Mai

Popstar Miley Cyrus hat in den sozialen Medien weitere Details zu ihrem neuen Album »Something Beautiful« bekanntgegeben. Ihr neuntes Studioalbum erscheine am 30. Mai und enthält 13 Lieder, hieß es in einem Post auf Instagram. Auch das Coverbild wurde gezeigt: Das neue Album ziert den Angaben zufolge die 32-jährige Musikerin in einem Kostüm des Anfang 2022 gestorbenen französischen Modedesigners Thierry Mugler.

Die Musikerin hatte das Album im November 2024 in einem Interview mit dem US-Magazin »Harper's Bazaar« angekündigt. Eine wichtige Referenz sei das Pink-Floyd-Musikdrama »The Wall« (1982). Sie beschrieb die Stimmung auf der Platte als »hypnotisierend und glamourös«. Die Sängerin brachte 2023 das Vorgängeralbum »Endless Summer Vacation« und landete mit »Flowers« einen Hit. 2024 war sie gleich sechsfach für den Grammy nominiert.