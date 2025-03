Mann in Düsseldorfer Innenstadt erschossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Düsseldorfer Innenstadt ist in der Nacht ein Mann erschossen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht war es zu einem Großeinsatz gekommen, nachdem Anrufer der Polizei gegen 23.20 Uhr von Schussgeräuschen berichtet hatten. Einsatzkräfte hatten laut Polizeiangaben versucht, den Mann zu reanimieren. Weitere Details wurden nicht genannt.

Auf Fotos vom Einsatzort auf der Karlstraße am Hauptbahnhof ist ein offenbar abgedeckter Körper zu sehen, der neben einem Auto mit kaputter Scheibe und offener Tür liegt. Es handelt sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft um ein Auto, das für Uber-Fahrten genutzt wurde.

Ob der Verstorbene im Auto gesessen hatte, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht bestätigen. Auch zum Täter wurde noch nichts mitgeteilt. Welche Rolle das Auto gespielt habe, werde ermittelt. Vor Ort seien Spuren gesichert worden. Ein Sprecher des Lagezentrums sagte, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.