Magdeburg: Frau stürzt mit Kind von Balkon

MAGDEBURG. Eine Frau und ein Kind sind in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) beim Sturz von einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 6 Uhr am Morgen zu einem Rettungseinsatz. Die beiden Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, konnte sich aber noch nicht zu den Hintergründen äußern.

Unklar ist derzeit etwa noch, ob die Frau mit dem Kind auf dem Arm gesprungen ist oder ob sie erst das Kind vom Balkon warf und dann selbst sprang. (dpa)