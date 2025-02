Klinikarzt in Italien operiert eigene Katze - Ermittlungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Sturz seiner Katze aus dem sechsten Stockwerk hat ein italienischer Arzt sein Haustier in einem öffentlichen Krankenhaus operiert. Der Mann aus Norditalien steht wegen des Eingriffs zur Rettung seiner Katze nun in der Kritik: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Vorwurfs der Verschwendung öffentlicher Gelder.

Die schwarz-weiße Hauskatze hatte sich nach ihrem Sturz aus einem Fenster schwer verletzt. Zunächst untersuchte der Mann die Katze mittels einer Computertomographie, danach folgte eine spezielle Lungen-Thorax-Operation, mit der ihr das Leben gerettet werden konnte.

Arzt will entstandene Kosten zurückzahlen

Die lokale Gesundheitsbehörde wirft dem Italiener vor, die für medizinische Notfälle von Menschen vorgesehene Klinik für einen Eingriff an einem Tier missbraucht zu haben. Zudem sei durch die aufwendige Behandlung der Katze ein finanzieller Schaden für das öffentliche Krankenhaus entstanden.

Der Mann beteuert, seine Katze erst spät am Abend behandelt zu haben, als kaum noch Untersuchungen von Patienten angestanden hätten. Zu keinem Zeitpunkt seien Patienten der Klinik vernachlässigt worden. In einem Brief an die Gesundheitsbehörde schrieb er, er bereue sein Handeln nicht. Der Arzt erklärte sich bereit, die entstandenen Kosten der Behandlung zu erstatten.