Klavier-Panne bei Taylor-Swift-Konzert in Mailand

Eine unerwartete Panne hat US-Megastar Taylor Swift während eines Konzerts in Mailand kurzzeitig einen Strich durch die Rechnung gemacht: Als die 34-Jährige am zweiten Abend ihrer »Eras Tour« in der norditalienischen Metropole am Sonntag ihren Song »Getaway Car« am Klavier begleiten wollte, funktionierte das Instrument nicht richtig. Wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war, hantierten Swift und ein Crewmitglied unter Applaus ihrer Fans an dem Deckel des mit Blumen bemalten Klaviers.

Medienberichten zufolge stimmte Swift den Song zwar zunächst an, stoppte jedoch nach einer Zeile, nachdem ein Akkord falsch geklungen hatte. »Wir haben das Ding endlich kaputt gekriegt!«, scherzte Swift, als sie unter den Deckel schaute. Nach einigen Momenten konnte das Klavier jedoch repariert werden. Swift schloss den Deckel und rief ihren Fans zu: »Oh, ich habe es geschafft!« Unter Jubel konnte sie dann das Lied mit Klavierbegleitung singen.

Taylor Swift macht gerade mit ihrer rekordträchtigen »Eras Tour« Station in Europa. Auch deutsche Fans des Megastars - »Swifties« genannt - können sich auf mehrere Konzerte in Deutschland freuen. Ab Mittwoch gibt Swift drei Konzerte in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli) und tourt dann weiter nach Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli). Insbesondere in Gelsenkirchen sind ihre Fans bereits im Swift-Fieber: Anfang des Monats hatte die Stadt etwa begonnen, Ortsschilder mit der Aufschrift »Swiftkirchen« anzubringen.