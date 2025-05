Kevin Spacey spricht sich gegen Cancel Culture aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kevin Spacey ist am Rande der Filmfestspiele in Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden und hat sich in einer Dankesrede gegen Cancel Culture ausgesprochen. »Wer hätte je gedacht, dass es eine mutige Idee ist, jemanden zu ehren, der in jedem einzelnen Gerichtssaal, den er je betreten hat, entlastet wurde«, sagte der 65-Jährige.

Als Cancel Culture beschreibt man das öffentliche Ächten oder Boykottieren von Personen, denen Fehlverhalten vorgeworfen wird. Spaceys Karriere war nach Vorwürfen sexueller Übergriffe ins Wanken geraten, er hat seitdem keine größeren Rollen mehr gespielt. Er wurde letztlich mehrfach freigesprochen.

»Es ist sehr schön, zurück zu sein«, sagte er am Rande der Veranstaltung. Auf die Frage, ob die Auszeichnung ein Comeback für ihn bedeute, sagte er: »Nun, ich bin froh, dass ich wieder arbeite. Das kann ich Ihnen sagen.«

Spacey: Müssen aus der Geschichte lernen

In seiner Rede sprach Spacey Fälle an, in denen Menschen zu Unrecht »gecancelt« worden seien. Etwa der US-amerikanische Drehbuchautor Dalton Trumbo, der in den 1940er und 1950er Jahren auf der »Hollywood Blacklist« stand, die die Arbeit mit Künstlern untersagte, denen man eine Nähe zum Kommunismus nachsagte.

»Es gibt Zeiten, in denen man für Prinzipien einstehen muss«, sagte Spacey. »Ich habe eine Menge aus der Geschichte gelernt. Sie wiederholt sich sehr oft. Die «schwarze Liste» war eine schreckliche Zeit in unserer Branche, aber wir müssen daraus lernen, damit so etwas nie wieder passiert.«

Keine Arbeit in Hollywood

Spacey wurde von der Organisation Better World Fund geehrt. Manche Medien beschrieben die Auszeichnung als eines der größten »Ent-Cancelings« der Promiwelt. Doch in Hollywood oder größeren Filmen wurde der zweifache Oscar-Preisträger (»American Beauty«, »Die üblichen Verdächtigen«) bislang nicht wieder engagiert.

Der 65-Jährige vermarktet auf dem Filmmarkt in Cannes den Thriller »The Awakening«, in dem er mitspielt. Es ist eine kleinere Produktion und der erste Film, den Spacey nach seinem Freispruch 2023 in London gedreht hat. Zuvor hatte er bereits in einigen kleineren Filmen mitgewirkt.

2022 und 2023 freigesprochen

Mehrere Männer hatten Spacey in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die 2017 im Zuge der MeToo-Debatte erstmals mit Nachdruck öffentlich gemachten Vorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp gegen den Schauspieler hatten weitere Anschuldigungen nach sich gezogen.

Spacey bestritt die Vorwürfe und eine New Yorker Jury sprach den Star 2022 frei. Andere Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Auch in einem Prozess vor einem Londoner Gericht, in dem ihm vier Männer sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, gab es 2023 einen Freispruch für Spacey.