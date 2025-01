Kate nach Krebstherapie: Erleichtert, »in Remission« zu sein

Am Dienstag besuchte Kate ein Londoner Krankenhaus, in dem sie auch selbst behandelt worden war.

Prinzessin Kate (43) ist nach ihrer Krebsbehandlung nach eigenen Angaben auf gutem Weg. »Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung«, teilte die Frau von Thronfolger Prinz William (42) auf Instagram mit.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge verwendete Kate damit erstmals das Wort »Remission«. Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können.

Kate hatte nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie bekommen und im September in einem Video mitgeteilt, sie habe die Behandlung abgeschlossen. Damals sagte sie, ihr Fokus liege nun darauf, krebsfrei zu bleiben.

Am Dienstag besuchte sie ein Londoner Krankenhaus, in dem sie auch selbst behandelt worden war. Wie jeder wisse, der selbst eine Krebsdiagnose bekommen habe, brauche es Zeit, um sich an eine neue Normalität anzupassen, teilte Kate danach mit. Sie freue sich aber auf das Jahr. Sie bedankte sich für die Unterstützung und unterschrieb die Nachricht mit »C« für Catherine.