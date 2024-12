»Katastrophe« - Tote und Verletzte bei Anschlag in Magdeburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

MAGDEBURG. Es sind dramatische Szenen kurz vor Weihnachten: Bei einem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Erwachsener und ein Kleinkind.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach außerdem von sehr vielen Verletzten, mindestens 60. Da einige schwer verletzt wurden, könnten weitere Tote nicht ausgeschlossen werden. »Das ist eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land und auch generell für Deutschland«, sagte Haseloff. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten.

Nach jetzigem Stand ein Einzeltäter

Der festgenommene Verdächtige aus Saudi-Arabien ist als islamkritischer Aktivist bekannt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bezeichnet sich der 50-jährige Arzt, der seit 2006 in Deutschland lebt, selbst als Ex-Muslim.

In sozialen Medien und Interviews erhob er zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Er hielt ihnen unter anderem vor, nicht genügend gegen Islamismus zu unternehmen. Nachdem er vor Jahren mit seiner Unterstützung für saudische Frauen, die aus ihrem Heimatland fliehen, an die Öffentlichkeit gegangen war, schrieb er später auf seiner Website in englischer und arabischer Sprache: »Mein Rat: Bittet nicht um Asyl in Deutschland.«

Rettungskräfte kümmerten sich um die vielen Verletzten. Foto: Thomas Schulz/DPA Rettungskräfte kümmerten sich um die vielen Verletzten. Foto: Thomas Schulz/DPA

Landesinnenministerin Tamara Zieschang sagte, der Mann stamme aus Saudi-Arabien, er sei 2006 erstmals nach Deutschland gekommen und habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Der Täter raste laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt.

Sirenen überall, Blaulicht, Feuerwehr: Eine dpa-Reporterin berichtete, es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern. An einer großen Weihnachtspyramide wurden demnach Verletzte versorgt. Mehrere Verletzte wurden weggetragen.

Intensivbetten stehen bereit

Ein Sprecher des Universitätsklinikums sagte der Deutschen Presse-Agentur, die ersten 10 bis 20 Patienten würden aktuell versorgt. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. »Wir rüsten gerade auf«, sagte der Sprecher. »Intensivbetten stehen bereit.«

Ministerpräsident Haseloff dankte auch allen Helfern und Einsatzkräften: »Und mein tiefstes Bedauern und Mitgefühl allen Angehörigen und allen Betroffenen, die auch durch den Schock, selbst wenn sie nicht persönlich betroffen wurden, ganz aus dem Leben gerissen wurden.« Es müssten nun alle gemeinsam das Geschehene verarbeiten.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (M, CDU) gibt ein Statement ab. Foto: Heiko Rebsch/DPA Ministerpräsident Reiner Haseloff (M, CDU) gibt ein Statement ab. Foto: Heiko Rebsch/DPA

Die Versorgung der Verletzten laufe mit maximalen Kapazitäten und Ressourcen, sagte der CDU-Politiker weiter. »Ich muss sagen, das läuft alles wirklich generalstabsmäßig. Und trotzdem ist immer noch eine nicht abschließend zu bewertende Lage hier zur Kenntnis zu nehmen.«

Am Samstag wird nach Angaben von Haseloff Bundeskanzler Olaf Scholz nach Magdeburg reisen. »Der Kanzler wird morgen vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Maßnahmen besprechen, die notwendig sind«, sagte Haseloff am Abend in Magdeburg. »Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Schwere dieses Anschlages auch der Generalbundesanwalt tätig werden wird.«

Bundeskanzler dankt Rettungskräften

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt wiederholt zu Wachsamkeit bei Weihnachtsmarktbesuchen aufgerufen. Konkrete Gefährdungshinweise gebe es aktuell nicht, sagte die SPD-Politikerin Ende November. »Die Nachrichten aus Magdeburg sind zutiefst erschütternd«, schrieb Faeser nach dem Anschlag auf X. Und: »Die Sicherheitsbehörden werden die Hintergründe aufklären.«

Bundeskanzler Scholz schrieb ebenfalls auf der Plattform: »Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.« Der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, teilte mit: »Welch furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten.«

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bestürzt über den mutmaßlichen Anschlag. »In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags«, schrieb Lindner bei X. »Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort.«

Rund acht Jahre nach Berliner Weihnachtsmarktanschlag

Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, war in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Dabei wurden 12 Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

Auch in anderen Städten mit Weihnachtsmärkten ist die Polizei nun besonders achtsam. In Stuttgart sagte ein Polizeisprecher, die Polizeikräfte seien vor Ort sensibilisiert worden. In Berlin sagte ein Sprecher, man habe die Beamten aufgerufen, ein erhöhtes Augenmerk auf Weihnachtsmärkte zu richten. (dpa)