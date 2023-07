Kalenderblatt 2023: 7. Juli

Bitte aktivieren Sie Javascript

27. Kalenderwoche, 188. Tag des Jahres

Noch 177 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald

HISTORISCHE DATEN

2022 - Auf Druck seiner konservativen Partei tritt der britische Premierminister Boris Johnson vom Vorsitz zurück, bleibt aber vorerst weiter Regierungschef. Mehrfach hatte er im Zentrum von Skandalen gestanden.

2021 - Haitis Präsident Jovenel Moïse wird in seiner Residenz nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ermordet. Dutzende Verdächtige, darunter viele Ausländer, werden festgenommen.

2013 - Andy Murray gewinnt als erster Brite seit 1936 das Tennisturnier in Wimbledon. Der Schotte setzt sich im Endspiel gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien in drei Sätzen durch.

2010 - Deutschland verpasst das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Im Halbfinale verliert die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Durban gegen Europameister Spanien 0:1.

2008 - Die Unesco erkennt sechs Berliner Wohnsiedlungen aus dem frühen 20. Jahrhundert als Weltkulturerbe an, darunter die bekannte Hufeisensiedlung.

2003 - Die US-Regierung räumt erstmals Fehler bei der Rechtfertigung des Irak-Krieges ein. Anhand von zweifelhaftem Beweismaterial hatte Präsident George W. Bush von irakischen Urankäufen zur Herstellung von Atomwaffen gesprochen.

1998 - Die UN-Vollversammlung in New York gewährt den Palästinensern »zusätzliche Rechte und Privilegien« bei allen UN-Debatten und -Konferenzen.

1978 - Die Salomon-Inseln im südwestlichen Pazifik erlangen die Unabhängigkeit von Großbritannien.

1953 - Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm überträgt die Überwachung des deutschen Luftverkehrs an die zu diesem Zweck gegründete Bundesanstalt für Flugsicherung (heute Deutsche Flugsicherung GmbH DFS).

GEBURTSTAGE

1973 - Yoon Kyung Shin (50), koreanischer Handballer, HSV Handball 2006-2008, Welthandballspieler 2001

1963 - Vonda Shepard (60), amerikanische Sängerin und Songwriterin (»From the Sun«)

1943 - Martin Lüttge, deutscher Schauspieler (Kommissar Bernd Flemming in der ARD-Serie »Tatort«), Mitbegründer des Priessenthaler »Zelttheaters«, gest. 2017

1940 - Ringo Starr (83), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der Beatles (»With A Little Help From My Friends«), seine spätere Gruppe: All-Starr Band

1938 - Jan Assmann (85), deutscher Ägyptologe, Leiter der Ausgrabungen in Luxor 1978, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2018 (gemeinsam mit seiner Ehefrau Aleida Assmann)

TODESTAGE

2022 - Klaus Lemke, deutscher Filmregisseur (»Rocker«, »Ein komischer Heiliger«, »Arabische Nächte«), geb. 1940

1973 - Max Horkheimer, deutscher Philosoph und Soziologe (»Zur Kritik der instrumentellen Vernunft«), geb. 1895