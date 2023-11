Kalenderblatt 2023: 4. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

44. Kalenderwoche, 308. Tag des Jahres

Noch 57 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Gregor, Karl

HISTORISCHE DATEN

2021 - Papst Franziskus beruft erstmals eine Frau in ein hohes Amt der Stadtverwaltung des Vatikanstaates. Die Nonne Raffaella Petrini wird Generalsekretärin des Governatorates, wie der Heilige Stuhl mitteilt.

2008 - Bei einem Busunglück nahe Hannover kommen 20 Menschen ums Leben. Ihr Reisebus geht auf der Autobahn 2 in Flammen auf, viele ältere Fahrgäste können sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten.

2008 - Historischer Wahlsieg in den USA: Barack Obama gewinnt als erster Schwarzer die Wahlen zum US-Präsidenten.

2003 - Das Nürnberger Ehepaar Helmut und Erika Simon darf sich nach einer Entscheidung des Landgerichts Bozen nun offiziell als Finder der Gletscherleiche »Ötzi« bezeichnen.

1998 - Erstmals wird in Deutschland einem islamischen Verein, der »Islamischen Föderation«, das Recht zugesprochen, Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Berlin anzubieten.

1995 - Der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin wird in Tel Aviv von einem jüdischen Extremisten ermordet.

1988 - Die Uraufführung von Thomas Bernhards Drama »Heldenplatz« am Wiener Burgtheater über den sogenannten Anschluss Österreichs 1938 sorgt für einen der größten Theaterskandale der österreichischen Nachkriegsgeschichte.

1983 - Die Mainzer IBH-Holding AG meldet Vergleich an. Im Dezember geht der drittgrößte Baumaschinenhersteller der Welt in Konkurs. Später wird der Vorstandsvorsitzende wegen Konkursverschleppung und Betrugs zu einer Freiheits- und Geldstrafe verurteilt.

1918 - In Kiel übernehmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Am Vortag hatten beim Kieler Matrosenaufstand etwa 6000 Menschen für Frieden, Freiheit und Brot demonstriert.

GEBURTSTAGE

1953 - Tina Theune (70), deutsche Fußballspielerin und -trainerin, Coach der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1996-2005

1946 - Laura Bush (77), ehemalige First Lady der USA, Ehefrau des US-Präsidenten George W. Bush

1943 - Ingeborg Schäuble (80), deutsche Volkswirtin, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe 1996-2008. Ehefrau des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble

1933 - Volker Kühn, deutscher Kabarettautor und Regisseur (»Notizen aus der Provinz« mit Dieter Hildebrandt, Theaterstück »Marlene«, Musical »Eins, zwei, drei«), gest. 2015

1923 - Harry Valérien, deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator (»Das aktuelle Sportstudio)«, gest. 2012

TODESTAGE

2013 - Hans von Borsody, deutscher Schauspieler (»Detektiv Cliff Dexter«, »Die Nibelungen«), geb. 1929

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller (»Jurassic Park«, Drehbuch für die Krankenhausserie »Emergency Room«), geb. 1942