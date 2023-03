Kalenderblatt 2023: 4. März

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

9. Kalenderwoche, 63. Tag des Jahres



Noch 302 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Kasimir, Rupert

HISTORISCHE DATEN

2022 - Mit einem Bombenanschlag auf eine Moschee im Nordwesten Pakistans töten Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat mindestens 63 Gläubige. Weitere 200 Menschen werden in der Stadt Peshawar verletzt.

2021 - Der Bundestag stellt wegen der Corona-Pandemie erneut eine »epidemische Lage von nationaler Tragweite« fest. Dies gibt der Regierung besondere Befugnisse, ohne Zustimmung des Parlaments Verordnungen zu erlassen.

2018 - In der englischen Stadt Salisbury werden der frühere russische Geheimagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem Nervengift Nowitschok attackiert. Beide überleben. Großbritannien macht Russland verantwortlich, Moskau weist das zurück.

2013 - In Kenia gewinnt Vize-Premier Uhuru Kenyatta die Präsidentenwahl im ersten Wahlgang mit 50 Prozent der Stimmen. Der Sohn des ersten kenianischen Präsidenten Jomo Kenyatta (1963-1978) wird am 9. April vereidigt.

2006 - Das Parlament der russischen Konfliktrepublik Tschetschenien ernennt den umstrittenen Politiker und Truppenkommandeur Ramsan Kadyrow zum neuen Regierungschef. Der 29-Jährige ist Sohn des im Mai 2004 ermordeten Präsidenten Achmat Kadyrow.

2005 - Behinderte Menschen dürfen von den Medien nicht diskriminiert werden. Der Deutsche Presserat nimmt ein entsprechendes Verbot neu in den Pressekodex auf.

2003 - Vier Wochen nach dem Wahlsieg von CDU und FDP wird der CDU-Politiker Christian Wulff zum neuen Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt.

1996 - Erstmals spricht der Bundesgerichtshof einen ehemaligen Offizier der DDR-Grenztruppen wegen Totschlags an einem Flüchtling schuldig.

1933 - Franklin D. Roosevelt wird als 32. Präsident der USA vereidigt. Er wird drei Mal wiedergewählt.

GEBURTSTAGE

1978 - Giovanni Zarrella (45), italienischer Sänger und TV-Moderator in Deutschland (»Giovanni Zarrella Show«), Sänger der Band Bro’Sis 2001-2006

1968 - Kyriakos Mitsotakis (55), griechischer Politiker, Ministerpräsident seit 2019

1948 - James Ellroy (75), amerikanischer Krimi-Autor (»Die schwarze Dahlie«, »L.A. Confidential«)

1938 - F.W. Bernstein, deutscher Karikaturist und Lyriker, Mitbegründer der »Neuen Frankfurter Schule« und der Satirezeitschriften »Pardon« und »Titanic«, gest. 2018

1678 - Antonio Vivaldi, italienischer Komponist (»Die vier Jahreszeiten«), gest. 1741

TODESTAGE

1998 - Ossip K. Flechtheim, deutscher Politologe und Futurologe (»Ist die Zukunft noch zu retten?«), gilt als Begründer einer »kritisch-humanistischen« Zukunftsforschung, geb. 1909

1948 - Elsa Brändström, schwedische Krankenschwester und Philanthropin, betreute deutsche Kriegsgefangene des Ersten Weltkrieges in Russland, veröffentlichte ihre Erlebnisse in dem Buch »Unter Kriegsgefangenen in Rußland und Sibirien 1914-1920«, geb. 1888