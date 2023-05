Kalenderblatt 2023: 28. Mai

Bitte aktivieren Sie Javascript

HISTORISCHE DATEN

2018 - Zum Schutz der Weltmeere will die EU-Kommission Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter aus Plastik verbieten. Die vorgelegte Richtlinie ist zunächst nur ein Vorschlag.

2008 - Mit der Ausrufung der Republik durch die verfassunggebende Versammlung in Nepal wird die 240 Jahre alte Monarchie in dem Himalaya-Staat abgeschafft.

1998 - Nach jahrelangen Auseinandersetzungen verabschiedet der Deutsche Bundestag ein Gesetz, mit dem mehrere hunderttausend Unrechtsurteile der NS-Justiz aufgehoben werden.

1993 - Das Fürstentum Monaco und Eritrea werden in die Vereinten Nationen aufgenommen.

1993 - Edmund Stoiber (CSU) wird vom bayerischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Der bisherige bayerische Innenminister folgt auf den zurückgetretenen Max Streibl.

1953 - Eine Volksabstimmung billigt in Dänemark eine Verfassungsänderung, die auch die weibliche Thronfolge ermöglicht.

1933 - Der italienische Star-Dirigent Arturo Toscanini sagt wegen der Verfolgung jüdischer Künstler seine Teilnahme an den Bayreuther Festspielen ab.

1858 - Im Vertrag von Aigun wird der Grenzverlauf zwischen Russland und China neu geregelt. Die Flüsse Argun und Amur werden als Grenze festgelegt. China gibt große Gebiete an Russland ab.

1813 - In Berlin findet die letzte Hinrichtung durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen in Preußen statt.

GEBURTSTAGE

1985 - Carey Mulligan (38), britische Schauspielerin (»Drive«, »Der große Gatsby«)

1968 - Kylie Minogue (55), australische Popsängerin (»Can't Get You Out Of My Head«)

1957 - Frank Schätzing (66), deutscher Schriftsteller (»Der Schwarm«, »Die Tyrannei des Schmetterlings«)

1923 - György Ligeti, österreichischer Komponist, Begründer der »Klangflächenkomposition« (Orchesterstück »Atmosphères« 1961, Oper »Le Grand Macabre« 1978), gest. 2006

1908 - Ian Fleming, britischer Schriftsteller, Schöpfer des Geheimagenten »James Bond 007« (Romane »Goldfinger«, »Casino Royale«), gest. 1964

TODESTAGE

2013 - Eddi Arent, deutscher Schauspieler und Komiker (»Der Hexer«, »Der Schatz im Silbersee«), geb. 1925

2008 - Gerhard Konzelmann, deutscher Journalist und Publizist, langjähriger Nahost-Korrespondent der ARD, geb. 1932