Kalenderblatt 2023: 27. August

34. Kalenderwoche, 239. Tag des Jahres



Noch 126 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2022 - Ein Transmann schreitet ein, als Frauen auf einem Christopher Street Day in Münster beschimpft werden, und wird niedergeschlagen. Einige Tage später stirbt er an einem Schädel-Hirn-Trauma. Ein 20-Jähriger wird festgenommen. Im März 2023 wird der Täter rechtskräftig zu fünf Jahren Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die Kammer ordnet eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter an.

2008 - Barack Obama wird als erster schwarzer Kandidat einer großen Partei zur US-Präsidentschaftswahl antreten. Der Parteitag der Demokraten bestimmt ihn per Akklamation zum Kandidaten.

2003 - Das auf bis zu 56 Millionen Euro geschätzte Ölgemälde »Madonna mit der Spindel« von Leonardo da Vinci wird aus einem Schloss in Schottland gestohlen. Im Oktober 2007 wird das Bild in Glasgow sichergestellt. Vier Verdächtige werden verhaftet.

2003 - Mars und Erde kommen sich mit knapp 56 Millionen Kilometern so nahe wie seit fast 60.000 Jahren nicht mehr.

1988 - In Chile werden der 1973 verhängte Ausnahmezustand und die »Notstandsgesetze für den inneren Frieden« aufgehoben.

1983 - Der »Sprayer von Zürich«, der Schweizer Harald Nägeli, wird bei der Einreise aus Dänemark bei der Grenzkontrolle in Puttgarden (Kreis Ostholstein) wegen seiner illegalen Sprayerei festgenommen und auf richterliche Anordnung in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht.

1953 - Spanien und der Vatikan unterzeichnen ein Konkordat, das dem spanischen Staatschef ein Mitspracherecht bei der Ernennung von Bischöfen einräumt.

1928 - Der Briand-Kellogg-Pakt zur weltweiten Ächtung des Krieges wird in Paris unterzeichnet. Die Vertragsstaaten wollen in Zukunft auf Krieg als Mittel der Politik verzichten.

1820 - Josef Naus, seinem Messgehilfen Maier und dem Bergführer Johann Georg Tauschl gelingt die erste nachgewiesene Besteigung der 2962 Meter hohen Zugspitze.

GEBURTSTAGE

1983 - Jamala (40), ukrainische Sängerin, Siegerin beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm mit dem Titel »1944«

1943 - Peter Henisch (80), österreichischer Schriftsteller (»Die kleine Figur meines Vaters«)

1943 - Wolfgang Nordwig (80), deutscher Leichtathlet, Olympiasieger im Stabhochsprung 1972 in München und »DDR-Sportler des Jahres« 1972

1933 - Kerstin Ekman (90), schwedische Schriftstellerin (»Geschehnisse am Wasser«), bis 1989 Mitglied der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt

1928 - Mangosuthu Buthelezi (95), südafrikanischer Politiker, Vorsitzender der von ihm 1975 gegründeten Inkatha-Freiheitspartei (IFP) bis 2019, Chefminister und damit de facto Regierungschef des Homelands Kwa-Zulu 1976-94

TODESTAGE

1963 - Adolf Grimme, deutscher Pädagoge und Politiker, SPD, Namensgeber des Adolf-Grimme-Instituts und des Adolf-Grimme-Preises, Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR 1948-1956, Kultusminister des Landes Hannover bzw. Niedersachsen 1946-1948, geb. 1889

1963 - W.E.B. Du Bois, amerikanisch-ghanaischer Philosoph, Bürgerrechtler und Schriftsteller (»The Philadelphia Negro«), geb. 1868