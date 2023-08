Kalenderblatt 2023: 26. August

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

34. Kalenderwoche, 238. Tag des Jahres



Noch 127 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Gregor, Teresa

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der bis dahin größte deutsche Meereswindpark Bard Offshore 1 in der Nordsee bei Borkum wird eröffnet. Für das Projekt wurden 80 Anlagen mit einer Leistung von 400 Megawatt installiert.

2008 - Russlands Präsident Dmitri Medwedew erkennt die Unabhängigkeit der von Georgien abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien an. Dieser Schritt stößt international auf heftige Kritik.

2003 - Das Adelshaus Sachsen-Weimar und Eisenach verzichtet gegenüber Thüringen auf Rückgabeansprüche großer Teile des Goethe- und Schiller-Archivs, des Inventars der Wartburg in Eisenach und der Weimarer Fürstengruft. Im Gegenzug erhält das Fürstenhaus 15,5 Millionen Euro.

1993 - Nigerias Militärherrscher General Ibrahim Babangida gibt nach acht Jahren die Macht offiziell an eine zivile Übergangsregierung ab. Der Geschäftsmann Ernest Shonekan wird in der Hauptstadt Abuja als Regierungschef vereidigt. Im November 1993 reißt jedoch General Sani Abacha die Macht an sich.

1978 - Albino Luciani wird in Rom als Johannes Paul I. zum Nachfolger des am 6. August gestorbenen Papstes Paul VI. gewählt. Nur 33 Tage nach seiner Wahl stirbt er.

1978 - An Bord des sowjetischen Raumschiffes »Sojus 31« startet als erster Deutscher der DDR-Offizier Sigmund Jähn ins Weltall.

1938 - Die Transiranische Eisenbahn wird nach achtjähriger Bauzeit für den Verkehr freigegeben.

1768 - Der britische Seefahrer James Cook startet von Plymouth aus zu seiner ersten Weltreise. Im Juni 1771 kehrt er zurück.

1648 - Drei Parlamentarier werden in Frankreich verhaftet und lösen drei Tage der »Barrikaden« - einen Volksaufstand gegen die Regierung von Kardinal Mazarin - in Paris aus.

GEBURTSTAGE

1963 - Ludger Beerbaum (60), deutscher Springreiter, Einzel-Olympiasieger 1992, Mannschafts-Olympiasieger 1988, 1996 und 2000

1948 - Rotraut Susanne Berner (75), deutsche Kinderbuchautorin und Illustratorin, erfolgreich u.a. mit der »Wimmelbuch«-Reihe, Deutscher Jugendliteraturpreis 2006 für ihr Gesamtwerk

1933 - Rainer Erler (90), deutscher Filmregisseur, Schriftsteller und Filmproduzent, Bücher und Filmvorlagen: »Fleisch«, »Die letzten Ferien«, »Die Quelle«

1923 - Wolfgang Sawallisch, deutscher Dirigent, Pianist und Theaterintendant, Künstlerischer Leiter und Direktor der Bayerischen Staatsoper in München 1982-92, Leiter des Philadelphia Orchestra 1993-2003, gest. 2013

1898 - Peggy Guggenheim, amerikanische Kunstsammlerin und Mäzenin, Nichte von Solomon R. Guggenheim, dem Gründer des gleichnamigen Museums in New York, gest. 1979

TODESTAGE

2018 - Neil Simon, amerikanischer Bühnenautor (Theaterstücke »Ein seltsames Paar«, »Sonny Boys«, »Barfuß im Park«), Pulitzer-Preis 1991, geb. 1927

2013 - Wolfgang Herrndorf, deutscher Schriftsteller (»Tschick«, »Sand«), geb. 1965