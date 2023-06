Kalenderblatt 2023: 25. Juni

Bitte aktivieren Sie Javascript

25. Kalenderwoche, 176. Tag des Jahres



Noch 189 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Eleonore, Prosper, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Partei Die Linke wählt beim Bundesparteitag in Erfurt ihre neuen Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan.

2008 - Das »Internationale Maritime Museum Hamburg« des ehemaligen Springer-Verlagschefs Peter Tamm wird in der Hafencity eröffnet.

1998 - Der Vatikan billigt trotz erheblicher Vorbehalte die katholisch-lutherische »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre«. Mehr als 450 Jahre nach der Reformation wollen Katholiken und Lutheraner eine Hauptursache der Kirchenspaltung ausräumen.

1998 - Windows 98 hat einen erfolgreichen Verkaufsstart. Das neue Microsoft-Betriebssystem kommt zeitgleich in den wichtigsten Industriestaaten in die Läden und wird von mindestens 15 PC-Herstellern auf neuen Rechnern vorinstalliert.

1988 - Zum ersten Mal in der SPD-Geschichte wählt ein Landesverband eine Frau an seine Spitze: In Hamburg wird Traute Müller Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Ortwin Runde.

1978 - Als erster Auftritt der Regenbogenflagge gilt in der Regel der San Francisco Gay Freedom Day, eine Demonstration für die Rechte von Homosexuellen.

1953 - Der Bundestag verabschiedet ein neues Wahlgesetz. Die Fünf-Prozent-Hürde gilt jetzt bundesweit bei Bundestagswahlen. Ausdrücklich ausgenommen von der Sperrklausel sind die Parteien nationaler Minderheiten.

1930 - Der Glacier Express fährt erstmals von Zermatt nach St. Moritz. Die Fahrt dauert 11 Stunden.

1080 - Auf Initiative von König Heinrich IV. wählt eine Synode in Brixen Erzbischof Wibert von Ravenna als Clemens III. zum Gegenpapst von Gregor VII.

GEBURTSTAGE

1963 - George Michael, britischer Popsänger (Solo-Hits: »Freedom«, »Faith«, »One More Try«, »Amazing«), in den 1980er Jahren Mitglied des Pop-Duos Wham! (»Wake Me Up Before You Go Go«, »Last Christmas« ), gest. 2016

1953 - Udo Samel (70), deutscher Schauspieler (Filme »Alles auf Zucker!«, »Rivale«, TV-Film »Mit meinen heißen Tränen«, TV-Zweiteiler: »Deutschlandspiel«)

1933 - Alvaro Siza Vieira (90), portugiesischer Architekt, Wohnhaus am Schlesischen Tor in Berlin, Museum für zeitgenössische Kunst in Santiago de Compostela,

Pritzker-Preis 1992

1928 - Pierre Culliford, belgischer Comiczeichner, Erfinder der Schlümpfe, gest. 1992

1903 - George Orwell, britischer Schriftsteller (Romane »1984«, »Farm der Tiere«), gest. 1950

TODESTAGE

1973 - Josef Rixner, deutscher Schlagerkomponist und Dirigent (»Bagatelle«, »Kisuaheli«), geb. 1902

1973 - Paula Busch, deutsche Zirkusdirektorin, Tochter des Zirkusgründers Paul Busch, geb. 1894 (Nach anderen Angaben am 26.06.1973 gestorben.)