Kalenderblatt 2023: 24. Juni

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

25. Kalenderwoche, 175. Tag des Jahres



Noch 190 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Dietger, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2022 - Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin glänzt das Porträt »Lieber Thomas« über das Leben des Schriftstellers Thomas Brasch (1945-2001) mit neun Preisen, darunter der Goldenen Lola für den besten Spielfilm.

2022 - Der Bundestag beschließt die Aufhebung des umstrittenen Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Eine große Mehrheit stimmt dafür, den entsprechenden Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.

2018 - In Saudi-Arabien endet das Autofahrverbot für Frauen. Das islamisch-konservative Königreich war das letzte Land, in dem sich Frauen nicht ans Steuer setzen durften.

2013 - Das reiche Golfemirat Katar hat einen neuen Herrscher. Der Emir Scheich Hamad bin Chalifa al-Thani gibt die Macht an seinen Sohn, den seinerzeit 33-jährigen Kronprinzen Scheich Tamim, ab.

1995 - Die Verhüllung des Reichstags in Berlin, ein Projekt des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude, ist eine Woche nach Beginn der Arbeiten vollendet.

1993 - Kurdische Extremisten nehmen im türkischen Generalkonsulat in München 21 Angestellte als Geiseln. Sie wollen auf die Situation der kurdischen Minderheit in der Türkei aufmerksam machen. Am Abend ergeben sie sich, die Aktion endet unblutig.

1963 - In Anwesenheit von US-Präsident John F. Kennedy und Bundespräsident Heinrich Lübke wird in Bonn der deutsche Entwicklungsdienst (DED) gegründet. Vorbild ist das »Peace Corps« der USA.

1958 - Im Halbfinale der Fußball-WM in Schweden verliert Deutschland gegen die Gastgeber 1:3. Einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen und das noch unübliche lautstarke Anfeuern des heimischen Publikums lösen eine diplomatische Krise aus.

1948 - Mit der Sperrung der Land- und Wasserwege beginnt die Blockade West-Berlins durch die UdSSR.

GEBURTSTAGE

1988 - Micah Richards (35), englischer Fußballspieler, Manchester City 2006-2015, englische Nationalmannschaft 2006-2012

1973 - Alexander Beyer (50), deutscher Schauspieler (TV-Vierteiler »Krieg und Frieden«; Filme »Sonnenallee«, »Die Stille nach dem Schuss«)

1933 - Fritz Auer (90), deutscher Architekt, München Olym­pia­park 1968 - 72

1923 - Cesare Romiti, italienischer Manager, führende Positionen im Fiat-Konzern 1976-96, langjähriger Vorstandsvorsitzender, Konzernpräsident als Nachfolger von Giovanni Agnelli 1996-98, gest. 2020

1923 - Yves Bonnefoy, französischer Dichter (»Was noch im Dunkeln blieb/Anfang und Ende des Schnees«, »Die gebogenen Planken«, »Die rote Wolke«), gest. 2016

TODESTAGE

2011 - Jost Nolte, deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker (»Der Feigling«), geb. 1927

1969 - Oskar Sima, österreichischer Schauspieler (»Der Kongress tanzt«, »Vier Mädels aus der Wachau«), geb. 1896