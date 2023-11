Kalenderblatt 2023: 20. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

47. Kalenderwoche, 324. Tag des Jahres

Noch 41 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Korbinian, Bernward, Edmund

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich endet mit einem Minimalkonsens. Fortschritte gibt es nur bei Finanzhilfen für ärmere Staaten. Bei der Senkung der Treibhausgase kommen die etwa 200 Länder nicht voran.

2008 - Die EU hat eine gemeinsame digitale Bibliothek: Auf dem Internetportal " www.europeana.eu" stehen ab sofort fast drei Millionen Dokumente, Bücher, Gemälde, Filme und Fotografien aus europäischen Sammlungen zur Verfügung.

2003 - Islamistische Terroristen richten im europäischen Teil von Istanbul mit Selbstmordanschlägen ein Blutbad an. 35 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt.

1998 - Das erste Bauteil der Internationalen Raumstation ISS startet an Bord einer russischen Proton-Rakete vom Raumfahrtbahnhof Baikonur in Kasachstan aus ins All.

1998 - Im russischen St. Petersburg wird die Reformpolitikerin und Parlamentsabgeordnete Galina Starowoitowa erschossen.

1993 - Das Schiedsgericht des Internationalen Leichtathletik-Verbandes bestätigt in Monte Carlo die zweijährige Sperre der drei deutschen Sprinterinnen Katrin Krabbe, Grit Breuer und Manuela Derr wegen Medikamentenmissbrauchs.

1985 - Microsoft bringt die erste Version des Betriebssystems Windows auf den Markt.

1953 - Der Amerikaner Scott Crossfield erreicht mit der D558-II, einem raketengetriebenen Überschallflugzeug, als erster Mensch die Geschwindigkeit von Mach 2, also die zweifache Schallgeschwindigkeit.

1913 - Kaiser Wilhelm II. verbietet Offizieren das Tango-Tanzen in Uniform, weil es gegen die guten Sitten verstoße.

GEBURTSTAGE

1948 - Barbara Hendricks (75), amerikanisch-schwedische Opernsängerin, Sopranistin

1948 - John Bolton (75), amerikanischer Politiker und Diplomat, Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump 2018-2019, UN-Botschafter 2005-2007

1942 - Joe Biden (81), amerikanischer Politiker, 46. US-Präsident ab 2021, Vizepräsident 2009-2017

1923 - Nadine Gordimer, südafrikanische Schriftstellerin (»Burgers Tochter«, »Die Hauswaffe«), Literaturnobelpreis 1991, gest. 2014

1913 - Libertas Schulze-Boysen, deutsche Filmkritikerin und Widerstandskämpferin, als Mitglied der Widerstandsgruppe »Rote Zelle« gemeinsam mit ihrem Mann Harro Schulze-Boysen 1942 hingerichtet

TODESTAGE

2021 - Ted Herold, deutscher Rocksänger (»Da Doo Ron Ron«, »Moonlight«), geb. 1942

2013 - Dieter Hildebrandt, deutscher Kabarettist, (TV-Sendung »Scheibenwischer«), Mitbegründer der »Münchner Lach- und Schießgesellschaft« 1956, geb. 1927