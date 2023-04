Kalenderblatt 2023: 19. April

Bitte aktivieren Sie Javascript

16. Kalenderwoche, 109. Tag des Jahres

Noch 256 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Gerold, Leo

HISTORISCHE DATEN

2018 - Das Parlament in Kuba wählt den bisherigen Vizepräsidenten Miguel Díaz-Canel zum neuen Staatschef. Vorgänger Raúl Castro bleibt Vorsitzender der Kommunistischen Partei (noch bis 2021).

2013 - Serbien und das Kosovo einigen sich nach jahrzehntelangem Konflikt auf ein Abkommen über die Rechte der serbischen Minderheit im Kosovo.

2003 - In Nikosia trifft sich erstmals seit der Teilung Zyperns 1974 ein griechischer Regierungschef - der amtierende EU-Ratsvorsitzende Kostas Simitis - mit Führern türkisch-zyprischer Parteien.

1993 - In den USA greift das FBI nach 51-tägiger Belagerung die Festung der Davidianer-Sekte in Waco (Texas) mit Tränengas an. In den daraufhin selbst gelegten Bränden sterben 76 Menschen, darunter Sektenführer David Koresh.

1973 - Der erste westdeutsche Botschafter in der Volksrepublik China, Rolf F. Pauls, überreicht in Peking sein Beglaubigungsschreiben. Mit dieser Akkreditierung kann er seine Amtsgeschäfte aufnehmen.

1943 - Im Warschauer Ghetto beginnt der Aufstand gegen die von den deutschen Besatzern angekündigte Deportation der letzten Bewohner. Zehntausende Juden kommen ums Leben.

1923 - Ägypten erhält unter König Fuad I. eine Verfassung und wird konstitutionelle Monarchie.

1903 - In der Stadt Kischinjow (heute Chisinau/Moldau) am südwestlichen Rand des russischen Zarenreiches fallen zahlreiche Juden einem Pogrom zum Opfer.

1775 - Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg beginnt mit den Gefechten bei Lexington und Concord (Massachusetts) zwischen kolonialen Milizen und britischen Truppen.

GEBURTSTAGE

1963 - Friedrich Joussen (60), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender TUI (2013-2022), Geschäftsführender Vorsitzender von Vodafone D2 (2005-20012); Vorstandsvorsitzender Arcor (2008-2009)

1953 - Joe Bausch (70), deutscher Arzt und Schauspieler (»Tatort«)

1943 - Claus Theo Gärtner (80), deutscher Schauspieler, bekannt geworden in der Rolle als Privatdetektiv Josef Matula in der ZDF-Krimiserie »Ein Fall für Zwei«

1933 - Jayne Mansfield, amerikanische Schauspielerin (»Sirene in blond«, »Sheriff wider Willen«, »Schlagerpiraten«), gest. 1967

1928 - Alexis Korner, britischer Bluesmusiker, eigene Band »Blues Incorporated«, in seiner Band spielten die späteren Rolling Stones, Eric Burdon, Eric Clapton und Ginger Baker, gest. 1984

TODESTAGE

1998 - Octavio Paz, mexikanischer Schriftsteller (»Das andere Mexiko«, »Das Labyrinth der Einsamkeit«), erhielt 1990 den Literaturnobelpreis, geb. 1914

1973 - Henri Rolin, belgischer Jurist und Politiker, Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (1968-1971), geb. 1891