Jugendliche werfen Böller – Balkon in Berlin gerät in Brand

Ein geworfener Böller hat in Berlin einen Balkon in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin habe zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet, wie sie von der Straße aus einen Feuerwerkskörper geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Nach einem lauten Knall sei das Feuer ausgebrochen, die noch unbekannten Täter seien dann in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Der Brand griff den Angaben zufolge zwischenzeitlich auch auf Teile der Erdgeschosswohnung im Stadtteil Altglienicke über. Als das Feuer ausbrach, waren demnach die Mieterin und ihre zwei Kinder in der Wohnung, die unverletzt blieben. Durch den starken Ruß sei die Wohnung derzeit aber unbewohnbar. Wegen des Verdachts der Brandstiftung übernahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen.