Jeannine Michaelsen ist in neuer »7 vs. Wild«-Staffel dabei

Moderatorin Jeannine Michaelsen macht bei der neuen Staffel der Reality-Show »7 vs. Wild« mit.

Moderatorin Jeannine Michaelsen (43, »Das Duell um die Welt«) macht bei der neuen Staffel der Reality-Show »7 vs. Wild« mit. Außer ihr sind die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle ebenso dabei wie der Schweizer Content-Creator Kris Grippo, der Gaming- und Comedy-Content-Creator AviveHD, die Sportmoderatorin Imke Salander sowie die Gaming- und Content-Creatorin Fibii.

Ab 7. Oktober zu streamen

Die neuen Folgen laufen laut Mitteilung ab 7. Oktober bei Prime Video. Das Team begibt sich in der fünften Staffel in das Amazonas-Gebiet, »um sich dem Überleben in absoluter Wildnis zu stellen«, wie Prime Video ankündigt. Dort werden die 16 Episoden zuerst erscheinen, bevor sie zwei Wochen später bei Youtube veröffentlicht werden.

»7 vs. Wild« ist ein Survival-Reality-Format, das von dem deutschen Webvideo-Produzenten Fritz Meinecke entwickelt wurde. Die erste Staffel wurde im November 2021 auf Youtube veröffentlicht und erreichte den Angaben zufolge mehr als 100 Millionen Aufrufe. Mittlerweile, nach der Veröffentlichung von vier Staffeln, habe das Format über 340 Millionen Abrufe auf Youtube verzeichnet.