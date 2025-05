Indonesien: Höchste Alarmstufe für Vulkan Lewotobi Laki-Laki

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores kommt nicht zur Ruhe: Am Nachmittag (Ortszeit) ist der knapp 1.600 Meter hohe Feuerberg erneut ausgebrochen. Er spuckte eine gewaltige Aschesäule mehr als fünf Kilometer hoch in den Himmel, wie die Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren (PVMBG) mitteilte. Erst am Sonntag war es zu einer stärkeren Eruption mit einer 3,5 Kilometer hohen Aschewolke gekommen.

Die Behörden erhöhten die Alarmstufe für den Vulkan auf Level IV - die höchste auf Indonesiens vierstufiger Skala. Anwohner und Touristen wurden gewarnt, den Krater im Umkreis von mindestens sechs Kilometern zu meiden. In einigen Regionen im Westen, Norden und Nordosten wurde die Sperrzone auf sieben Kilometer erweitert.

Warnung vor Schlammlawinen

Den Menschen wurde geraten, Ruhe zu bewahren und den offiziellen Anweisungen zu folgen. Zudem sollten sie Mund und Nase etwa mit Masken bedecken, um sich vor der für die Atemwege sehr gefährlichen Asche zu schützen. Gleichzeitig wurde für den Fall starker Regenfälle vor Schlammlawinen gewarnt.

Zunächst war unklar, ob die Eruption auch wieder den Flugverkehr beeinträchtigen könnte - etwa auf Bali. Die beliebte Urlaubsinsel liegt nur rund 500 Kilometer von der Provinz Ost-Nusa Tenggara entfernt, in der sich der Vulkan befindet.

Tote durch glühendes Gestein

In den vergangenen Monaten war der Lewotobi Laki-Laki, der seit Ende 2023 wieder aktiv ist, mehrmals ausgebrochen. Teilweise waren dabei Flüge - unter anderem von und nach Bali - gestrichen worden.

Ende vergangenen Jahres hatte der Vulkan glühendes Gestein kilometerweit geschleudert. Mehrere Menschen kamen unter den Trümmern ihrer brennenden Häuser ums Leben. Tausende Menschen wurden vertrieben und in Evakuierungszentren untergebracht.

Der weltgrößte Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Die östlich von Bali gelegene Insel Flores ist wegen ihrer schönen Landschaften und Tauchreviere bei Touristen aus aller Welt beliebt.