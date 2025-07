In Mittelamerika im Bestand gefährdet: Leguane »regnen« von den Bäumen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LA SEIBA/ROATAN. Auf den ersten Blick sehen Leguane mit ihren Schuppen, dem Kamm auf Kopf und Rücken und dem Kehlsack urzeitlich und bedrohlich aus. Sie erinnern an Drachen aus Science-Fiction-Filmen. Tatsächlich sind Leguane aber harmlos. Es gibt etwa 700 Arten. Eine weit verbreitete Art ist der Grüne Leguan. Lange Zeit war der Leguan einer der Lieblingsexoten in deutschen Wohnungen. Das hat inzwischen nachgelassen, auch weil es da um Artenschutz geht.

Grüne Leguane erreichen im Mittel eine Kopfrumpflänge von 50 bis 60 Zentimeter und zusammen mit dem Schwanz sogar zwei Meter. Da die Tiere meist als Jungtiere erworben werden, ist für die größer gewordenen Tiere oft keine artgerechte Haltung mehr möglich, sodass sie dann ausgesetzt oder getötet werden. Noch immer können aber Nachzuchten aus Leguanfarmen in Mittel- und Südamerika gekauft werden.

In Mittelamerika sind einige Leguane sehr selten geworden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie auf dem Mittagstisch landen, weil sie wie Hühnchen schmecken. Das gilt vor allem für den Grünen Leguan (Iguana iguana) und den Karibischen Grünen Leguan (Iguana delicatissima), die in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika und auf karibischen Inseln vorkommen.

Leguan-Park im honduranischen Roatan. Foto: Jürgen Rahmig Leguan-Park im honduranischen Roatan. Foto: Jürgen Rahmig

Auf die Inseln verbreitet haben sich die Leguane auf abenteuerliche Art und Weise. Dabei waren sie teilweise weit über 1.000 Kilometer auf den Meeren unterwegs. Was bisher schon angenommen wurde und sich anhand von Genuntersuchungen feststellen ließ, hat diese Reisen indirekt bestätigt. Und schon vor 30 Jahren wurden 15 Grüne Leguane dabei gesehen, wie sie auf einer sogenannten Vegetationsmatte, also einem größeren Stück schwimmender Pflanzeninsel, an der Karibikinsel Anguilla angeschwemmt wurden. Dort gab es sie bislang nicht.

Wie sich herausstellte, kamen sie von der 300 Kilometer entfernten Insel Guadeloupe. Weil einige Leguan-Arten auch sehr gut schwimmen können, ist es möglich, dass sie mit Treibgut sehr weite Strecken übers Meer zurückgelegt haben. So müssen sie einst auch auf die Galapagos-Inseln und sogar bis zu den Fidschis in der Südsee gelangt sein. Das sind 8.000 Kilometer.

Auch in Honduras wurden Leguane gerne verzehrt. Sie wurden radikal dezimiert und werden heute zur Arterhaltung und zu wissenschaftlichen Zwecken in Farmen gezüchtet. Bei manch einer Farm kommen allerdings angesichts der Unterbringung der Tiere Zweifel an der Seriosität auf. Werden sie wirklich nur zur Arterhaltung gezüchtet oder geht es hier eher um ihr Fleisch?

Angeboten wird es als »grüne Hähnchen«. Ihr Geschmack ähnelt dem von Hühnchenfleisch. Trotz Verbots werden die Tiere beispielsweise in Nicaragua auf den Märkten angeboten und in Tacos und Burritos feilgeboten. Ein honduranisches Iguana-Gericht ist Sopa de Garrobo, eine traditionelle Suppe aus Leguanfleisch.

Grüne Hühnchen

Die Konferenz des Washingtoner Artenschutz-Abkommens (CITES) hatte schon vor 15 Jahren auch vier Schwarzleguan-Arten aus Honduras und Guatemala unter Schutz gestellt, das heißt, für sie gelten weltweite Handelsbeschränkungen. Ihr Bestand ist gefährdet, sie sind vom Aussterben bedroht. Von ihnen gibt es nur noch wenige Tausend Tiere in freier Natur und zu ihnen gehört der Schwarzbrust-Schwarzleguan.

Ihr Lebensraum wird zerstört und Katzen, Hunde, Mungos, Schweine und Ratten dezimieren sie, indem sie ihre Eier fressen oder vor allem junge Leguane töten, die sich noch in Bodennähe aufhalten. Zu ihrer Erhaltung sind eigens Schutzgebiete und Nachzuchtstationen eingerichtet worden. Schon seit 1980 gibt es beispielsweise die in einem Schutzgebiet eingerichtete Arch’s Iguana Farm auf der honduranischen Insel Roatan.

Grüne Leguane in der Nachzuchtstation. Foto: Jürgen Rahmig Grüne Leguane in der Nachzuchtstation. Foto: Jürgen Rahmig

Leguane leben vor allem in den Bäumen und ernähren sich von Blättern, Blüten und Früchten. Ausgewachsene Tiere bewohnen die obersten Etagen der Bäume. Sie kommen nur auf den Boden, um den Baum zu wechseln und sich zu paaren. Sie können aber auch ausgezeichnet schwimmen und tauchen. Leguane können ihre Farbe verändern und sich der Umgebung anpassen. Grüne Leguane sind nicht unbedingt grün, sondern sehr oft bräunlich oder grau.

Leguane sind wechselwarme Tiere und können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren. Sie bevölkern daher nur Höhen bis zu 1.000 Meter.

Na, wie wär’s, hast du Lust?

An der Farbe lässt sich auch ihr emotionaler Zustand ablesen. Wenn sie Stress haben, sind sie eher grau und schwarzgrau. In der Paarungszeit werden manche Männchen orangerot bis rot. Es gibt also eine bunte Vielfalt. Junge Leguane sind meist grün, um so von oben zum Boden hin getarnt zu sein, wo sie sich zunächst vermehrt aufhalten.

Obwohl viele sie wegen ihres Aussehens nicht mögen, sind Leguane faszinierende Tiere. Sie riechen ausgezeichnet und haben sehr scharfe Augen, mit denen sie sich im Wald hervorragend orientieren können. Sie sind tagaktiv. Feinde von oben erkennen sie durch ein zyklopenartiges drittes Auge auf dem Kopf. Mit ihm können sie allerdings nur Schatten wahrnehmen, aber das reicht, wenn ein Raubvogel über ihnen kreist oder angreift.

Männliche Tiere verteidigen ihren Harem und ihr Revier, indem sie ihren Kehlsack, die Kehlwamme, aufblähen und ihr Kopfnicken bedeutet: »Obacht, bis hierher und nicht weiter.« Wenn nötig, benutzen Männchen ihren deutlich längeren Schwanz als Peitsche. Ähnlich ist auch das Imponiergehabe gegenüber umworbenen Weibchen. Da bedeutet das ulkige Auf und Ab und seitliche Schütteln des Kopfes so viel wie: »Na, wie wär’s, hast du Lust?«

Die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen sorgen für eine Kuriosität. Wenn es in ihren Siedlungsgebieten zu kalt wird, erstarren sie. In Florida wird vom Wetterdienst sogar vor »herabregnenden« Leguanen in der Nacht gewarnt, also vor Leguanen, die von den Bäumen fallen. Viele überleben diese Abstürze und wenn es wärmer wird, wachen sie wieder auf. Nach Florida sind die Grünen Leguane in den 60er-Jahren über die Haustierhaltung gekommen, dann in die freie Wildbahn gelangt und haben sich dort stark vermehrt. (GEA)