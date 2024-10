Illegale Zigaretten: Razzia in zwei Bundesländern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schlag gegen illegale Zigaretten-Produktion: Bei Durchsuchungen wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung in zwei Bundesländern hat die Polizei am frühen Morgen 17 Menschen vorläufig festgenommen und 10 Objekte durchsucht. Das teilte das Zollfahndungsamt Essen mit.

Den Angaben zufolge waren die Ermittler im Auftrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft in neun Objekten in Nordrhein-Westfalen und an einem Ort in Brandenburg im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Zollkriminalamtes.

Haupttatverdächtiger ist laut Mitteilung ein 38-jähriger Mann aus der Ex-Sowjetrepublik Moldau. Er soll mit einer Gruppe seit mindestens Juli 2024 in Radevormwald östlich von Wuppertal eine illegale Zigarettenfabrik betrieben haben. Die Produkte sollen dabei auf dem deutschen und europäischen Schwarzmarkt verkauft worden sein.