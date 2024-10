Howard Carpendale geht 2026 auf letzte Tournee

Mit 80 soll Schluss sein - Schlagerstar Howard Carpendale will 2026 zum letzten Mal auf Tournee gehen. Archivbild

Schlagerstar Howard Carpendale geht 2026 auf seine Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. »Howard Carpendale feiert 2026 seinen 80. Geburtstag mit einer letzten großen Tournee«, teilte der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment mit.

Ansprache für die Fans

»Jetzt nicht traurig werden«, sagt Carpendale in einem Video. »Es wird meine letzte große Arena-Tournee.« Es gebe zwar Leute, die glaubten, er habe »tausendmal Tschüss gesagt«, so Carpendale. Das stimme aber nicht. Er habe nur einmal Tschüss gesagt. »Aber jetzt, wenn ich 80 bin im Jahr 2026, da habe ich mich entschieden, da hören zumindest Tourneen in dieser Form auf, wo wir reisen und 20 Hallen hintereinander spielen. Das ist danach vorbei.«

Carpendale blickt auf 60 Jahre auf den Bühnen der Welt zurück. Die Abschiedstournee steht unter dem Motto »Let´s Do It Again, Again!«. Begleitet wird er den Angaben zufolge von seiner 15-köpfigen Band, die das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte mitnehme.

Zu Carpendales erfolgreichsten Songs gehören die Lieder »Ti amo« und »Hello Again«. Der Musiker wurde 1946 im südafrikanischen Durban geboren. Eigenen Angaben zufolge hat der Sänger bislang über 75 Millionen Tonträger verkauft und über 700 Songs produziert. Ausgezeichnet wurde er für seine Musik unter anderem mit dem Echo.