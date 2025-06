Hitze-Warnung und fast 40 Grad in der neuen Woche

Bitte aktivieren Sie Javascript

In den kommenden Tagen soll es in Deutschland noch heißer werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Mittwoch bis zu 39 Grad möglich. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. Zudem weitete der DWD am Sonntag seine Warnung vor Hitze auf große Teile im Süden und Westen Deutschlands aus.

Betroffen sind demnach Regionen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet, teilte der DWD mit. »Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl«, raten die Meteorologen. Hitzebelastung könne für den Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Zuerst im Süden heiß

Am Montag werden es im Süden bis 35 Grad, in der nördliche Mitte 30 Grad und im Norden 25 Grad, wie es in der Vorhersage heißt. Im Schwarzwald und am Alpenrand können Gewitter nachmittags lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen.

»Am Dienstag legt die Hitze dann richtig los«, erklärt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Die heiße Luft komme zu Juli-Beginn deutlich weiter nach Norden voran. Dann wird nahezu bundesweit die 30-Grad-Marke geknackt. Der Westen und Südwesten müssen sich auf bis zu 37 Grad einstellen. Im südlichen und südwestlichen Bergland sind wieder heftige Gewitter möglich.

Tropische Nächte und Waldbrandgefahr

»Der Mittwoch legt sogar noch eine Schippe drauf mit verbreitet über 35 Grad, lokal vielleicht sogar 39 Grad«, erklärt Reinartz. Tropische Nächte gibt es nun auch im Osten und Norden. Der DWD erwartet landesweit eine starke, regional auch extreme Wärmebelastung.

Hitze und Trockenheit lassen zudem auch die Waldbrandgefahr ansteigen. Sehr hohe Gefahr sieht der DWD derzeit vor allem im Süden Brandenburgs. Hohe Gefahr herrscht demnach in fast ganz Baden-Württemberg, in der nördlichen Hälfte Bayerns sowie in Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts. Die Lage wird sich der Vorhersage zufolge bis Mittwoch zuspitzen.

Wasserentnahme verboten – Städte reagieren auf Trockenheit

Mehr und mehr Städte und Regionen in Deutschland schränken aufgrund der Trockenheit außerdem ein, wie viel Wasser aus Flüssen, Seen oder Brunnen entnommen werden darf. Oft darf auch tagsüber nicht gegossen werden. Darüber hinaus rufen viele Städte und Kreise ihre Einwohner zum sparsamen Umgang mit Wasser auf.

Im Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung ist auf einer animierten Karte zu sehen, wie sich in den vergangenen zwei Wochen trotz der gelegentlichen Unwetter die Karte rötlicher einfärbt – insbesondere im Osten Deutschlands. Je dunkler der Rotton auf der Karte, desto trockener die Bodenschichten.

Dürren sind durch die Erderwärmung nach Angaben des Weltklimarats häufiger geworfen und treten an mehr Orten der Welt auf, außerdem werden sie schwerwiegender.

»Der Regen bleibt aus, das Wasser versiegt - und keiner schützt, was uns alle trägt«, schrieb Politiker Janosch Dahmen (Grüne) auf der Plattform X. »Zeit, dass Politik wieder schützt, was wirklich zählt: Leben. Natur. Zukunft.«

46 Grad in Spanien, Brandgefahr in Griechenland

Auch in Spanien und Portugal bringt eine besonders frühe Hitzewelle die Menschen kräftig ins Schwitzen. In der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal wurde mit 46 Grad ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag aufgestellt, wie der staatliche spanische Wetterdienst Aemet mitteilte.

In Frankreich, wo das Wochenende bereits hohe Temperaturen brachte, stehen die heißesten Tage noch bevor. Am Montag werden in großen Teilen des Landes mehr als 35 Grad Celsius erwartet, am Dienstag könnte es selbst in Paris 40 Grad heiß werden, wie der Wetterdienst Météo France schreibt. Örtlich sollen Dutzende Schulen zeitweise schließen.

In Griechenland haben starke Winde eine dreitägige Hitzewelle beendet. Wie das Wetteramt mitteilte, fielen die Temperaturen von rund 40 Grad binnen wenigen Stunden auf Werte um die 30 Grad. Die Böen der Winde erreichen die Stärke neun. Angesichts dessen rief der Zivilschutz die höchste Stufe der Brandgefahr für weite Teile des Landes aus. Fährverbindungen wegen rauer See ausgesetzt