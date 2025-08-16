Hightech trifft Sage: Der größte Drache der Welt begeistert beim Further Drachenstich

Bitte aktivieren Sie Javascript

FURTH IM WALD. Ein tiefes Grummeln vom Atmen des schlafenden Monsters lässt einen beim Betreten der Höhle schaurig frösteln. Die Augen müssen sich erst an die schwach rot und grün beleuchtete »Höhle« auf dem Festplatz gewöhnen, in welcher das Untier schläft. Ganz automatisch dämpfen wir die Stimme. Hier wohnt der Further Drache, ein Relikt aus uralten Zeiten. Langsam tauchen die Konturen des über 15 Meter langen, fünf Meter hohen und elf Tonnen schweren Tiers auf. Wahrlich gigantisch, wie ein mächtiger Dinosaurier. Wehe, wenn er aufwacht! Dann speit er Feuer, rollt mit den Augen, fletscht die Zähne und schlägt mit den Flügeln. Das Ungetüm ist die Attraktion des Drachenstichs im Städtchen Furth im Bayerischen Wald.

Acht Jahre geplant und gebaut

»Tradinno« wird der weltgrößte und seit 2010 im Guinness-Buch der Rekorde vermerkte vierbeinige Schreitroboter liebevoll genannt. Jeden August verkörpert er während des ältesten deutschen Volksschauspiels das Böse im Kampf gegen das Gute in Gestalt des edlen Ritters Udo. Der Ritter wird am Ende Maria, die von ihm begehrte junge Schlossherrin, vor dem Untier retten. Das ist ein großes und farbenprächtiges abendliches Spektakel mit 1.500 Mitwirkenden. Jedes Jahr wird dafür beim »Drachenball« das Ritterpaar vorgestellt – in diesem Jahr Antonia Buschek und Tobias Jelinek.

Der Drache ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Gesteuert und bedient wird er von vier Personen. In der »Höhle« erfährt der Besucher alles über den Drachen und das Schauspiel. Wer das Ungetüm nicht während der wenigen Tage des Drachenstichs live erleben kann, sieht sich in der Höhle ein eindrucksvolles Video an. Die Bezeichnung Tradinno selbst ist eine Kombination aus »Tradition« und »Innovation«. Historie kombiniert mit Hightech. Viele Further nennen ihren Drachen aber auch Fanny.

Zwei Dutzend Firmen beteiligt

Fast zwei Dutzend Firmen, darunter die Audi AG, das Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, Experten aus dem Mechatronik- und Metallbau sowie von Hollywoods Effektenspezialist Magicon erschufen unter der Leitung der Zollner Elektronik AG diesen Drachen. Das markante Aussehen verdankt der Riese dem Designer Sikander Goldau. Unter der rauen Schale des Monsters ist nur vom Feinsten verbaut.

Der heutige Rekorddrache wird angetrieben von einem Zweiliter-Turbodieselmotor mit 140 PS. Das Hightech-Monster verfügt über zwei Hydraulikkreisläufe, 220 bar Hoch- und 80 bar Niederdruck, 272 Hydraulikventile, 65 animierte Achsen und 238 Sensoren verbunden durch 1,7 Kilometer Hydraulikleitungen, elektrische und Pneumatikleitungen. Um dem Schreitroboter einen zügigen Transport zu ermöglichen, baute die Firma Zollner ein spezielles Unterfahrzeug. In einigen Bereichen bewegte man sich auf Neuland. Acht Jahre lang wurde geplant, konstruiert und gebaut. Das Ganze kostete stolze 2,3 Millionen Euro. Davon waren alleine 800.000 Euro eine EU-Förderung für den bayerisch-tschechischen Grenzraum.

Ein erster Hinweis auf den Drachenstich ist im Further Ratsbuch von 1590 belegt. Danach war ein Bürger in Ritterrüstung an der Fronleichnamsprozession beteiligt. Das war damals vor allem im heutigen süddeutschen und österreichischen Raum keine Seltenheit. Die Tradition des Drachenstichs in Furth, die vermutlich auf die Legende des Sankt Georg zurückgeht, reicht noch weiter zurück, doch sind die Aufzeichnungen im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Am Ende des Schauspiels wird der Lindwurm getötet. Dabei fließt viel Ochsenblut, wenn der Ritter mit seiner Lanze die Blutblase im Rachen des Drachen ansticht.

Immaterielles Kulturerbe

Die Kirche sah das Spektakel an Fronleichnam nicht immer gern und 1878 wurde die Aufführung sogar verboten. Die Further ignorierten das, aber seitdem ist der Further Drachenstich ein Festspiel unabhängig von Fronleichnam. Seit 2019 steht der Drachenstich sogar im bundesweiten Verzeichnis für das immaterielle Kulturerbe der Unesco.

Das Fabeltier hat im Laufe der Jahrhunderte vielfältige Wandlungen mitgemacht. Es ist immer größer und »realistischer« und die Handlung immer komplexer geworden. Überliefert ist unter anderem auch, dass die Further für ihr jährliches Spektakel kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges den ausrangierten Lindwurm des Münchner Hoftheaters aus Wagners Oper Ring der Nibelungen erworben hatten.

Der erste motorisierte Drache kam kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz. Er wurde nach 1974 durch ein modernes Modell ersetzt, in dem ein Gabelstapler integriert war. Von dem Drachen von 1974 ist heute nur noch der Kopf übrig und in der Drachenhöhle ausgestellt. Das damals 280.000 Mark teure Modell enthielt schon einen Flammenwerfer und war 18 Meter lang.

Stand zunächst noch der couragierte Ritter Udo als Drachentöter im Mittelpunkt der Story, ist es später der Drache selbst. Einer Sage nach hauste der Drache einst an einer Quelle nahe Furth und fraß dort Kälber. Als eine alte und kranke Witwe ihre Tochter zum Wasserholen an diese Quelle schickte, erschrak sie dort wegen des Drachens und wurde ohnmächtig. Doch ein glücklicherweise hinzukommender Ritter rettete sie, indem er den Drachen erstach. Er nahm das Mädchen mit und heiratete es. Eine ganz andere Version der Geschichte stammt noch aus der Zeit der Hussitenkriege anno 1431. Immer wieder wurden die Drachenspiele auch politisiert, unter anderem im Dritten Reich.

Neben dem Drachenstich am Abend gibt es im August auch einen nachmittäglichen Kinderdrachenstich, bei dem ein Prinz eine Prinzessin rettet. Alle Darsteller sind Kinder. Auch hier tritt ein – allerdings wesentlich kleineres – Drachenmodell auf. Flankiert werden die Drachenstiche in Furth vom Cave Gladium, einem großen Mittelalterlager mit mehr als 100 Marktständen.

Mutiger Ritter stürzt vom Pferd

Immer wieder ging während der Aufführungen auch mal etwas schief oder es musste improvisiert werden. Im vergangenen Jahr führte Ritter Udo alias Ludwig Fleischmann bei der zwölften und letzten Aufführung der Saison den Stich mit der Lanze zwar noch aus, aber beim abschließenden Schwertkampf fiel er vom Pferd auf eine der klauenbewehrten Drachenpfoten. Fleischmann war kurzzeitig bewusstlos. Beim Sturz holte er sich Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Das Leben eines Drachentöters ist eben kein Zuckerschlecken. Längst hat sich Fleischmann aber von dem Missgeschick wieder erholt. (GEA)