Helene Fischer gibt drei Zusatzshows auf ihrer Stadion-Tour

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schlagerstar Helene Fischer gibt 2026 auf ihrer »360°«-Stadiontour drei Zusatzkonzerte in Hannover, Dresden und Hamburg. Die Tour beginne nun am 10. Juni 2026 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion, teilte Hannover Concerts mit. Weitere Zusatzshows sind demnach für den 3. Juli 2026 im Hamburger Volksparkstadion sowie am 7. Juli 2026 in der Heinz von Heiden Arena in Hannover geplant. Fischer gibt damit zwölf Stadionkonzerte in elf Städten - in Hamburg tritt sie zweimal auf.

Dabei dürfte der Schlagerstar mit Hannover auch schmerzhafte Erlebnisse verbinden: Im Juni 2023 hatte Fischer sich bei einem Auftritt in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit einer Trapezstange im Gesicht verletzt und blutend die Bühne verlassen. Das Konzert musste abgebrochen werden.

Bei der Tour 2026 soll eine Bühne im Zentrum der Stadien aufgebaut und über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden werden. Damit erfüllt sich die Sängerin laut Hannover Concerts den Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und den Zuschauern so nah wie möglich zu sein.

Helene Fischer gehört nach Angaben von Hannover Concerts mit fast 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Mehr als sieben Millionen Fans hätten sie im Laufe ihrer Tourneen live erlebt.